700 Absolventen der THI verabschiedet

So feierten die Absolventinnen und Absolventen der Technischen Hochschule Ingolstadt ihren Start in einen neuen Lebensabschnitt. Wer als Ehrengast kam.

Aufregung, Freude, Erleichterung – den 700 Absolventinnen und Absolventen waren ihre Emotionen anzumerken. Schließlich war am vergangenen Freitag ihr großer Tag, die Verabschiedung von der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) und mit ihr der Start in einen neuen Lebensabschnitt. Das wurde im Ingolstädter Kongresszentrum gebührend gefeiert. Besonderer Ehrengast in diesem Jahr: Bayerns stellvertretende Ministerpräsidentin und Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales Ulrike Scharf.

Zum Abschied gab ihnen THI-Präsident Professor Walter Schober auf den Weg: "Mit Ihrem Abschluss an der THI sind Sie hervorragend qualifiziert. Nun steht Ihnen die Welt offen – Sie sind unsere Zukunft. Packen Sie Chancen am Schopf und gestalten Sie ihr Leben und unsere Gesellschaft. Ich wünsche Ihnen dabei von Herzen viel Erfolg."

Besonderer Ehrengast in diesem Jahr: Bayerns stellvertretende Ministerpräsidentin und Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales Ulrike Scharf. Foto: Simon Kahner

Dem schloss sich Bayerns stellvertretende Ministerpräsidentin und Staatsministerin Ulrike Scharf an: "Forschung auf Spitzenniveau, Internationalisierung und das Herz des bayerischen Mobilitätsknotens schlagen an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Für die Absolventinnen und Absolventen ist der heutige Abschluss ein Meilenstein im Lebensweg – herzlichen Glückwunsch! Sie starten mit Rückenwind und einer erstklassigen Ausbildung ins Berufsleben oder gehen weitere akademische Schritte. Die Grundlage für Ihren Erfolg haben Sie mit Ihrem Abschluss an der TH Ingolstadt gelegt. Alles Gute für die Zukunft!"

Abschied von der Hochschule Ingolstadt: Besondere Leistungen geehrt

Auch in diesem Jahr würdigte die THI wieder herausragende Studienleistungen: Es wurden unter anderem Preise für die besten Doktor-, Master- und Bachelorabschlüsse vergeben.

Mit Witz und Charme führten die Studierenden Hannah Eryazici und Manuel Bäuerle durch den Abend. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Maria Nicolades featuring Rafro und Miss Vio-line. Mit ihrem tänzerischen Können begeisterte Base Squad, die professionelle Showdance-Crew der Ingolstädter Tanzschule Basement.

700 Absolventinnen und Absolventen feierten in Ingolstadt. Foto: Simon Kahner

Nach der offiziellen Verabschiedung verwandelte "Die THI tanzt" die Aula in eine Party-Location. Zu den Klängen von Wamax, DJSqiz und Vanessa Jameson feierten die Absolventinnen und Absolventen ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden. (AZ)