7228 Menschen suchen in der Region Ingolstadt eine Arbeit

Auf dem Arbeitsmarkt in der Region verändert sich im Moment wenig. Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,5 Prozent.

Im November gab es kaum Bewegung auf dem Arbeitsmarkt in der Region Ingolstadt. Die Zahl der Menschen, die eine Beschäftigung suchen, hat sich kaum verändert. Allerdings spiegelt sich inzwischen auch in den Zahlen der Arbeitsagentur die zurückhaltende Stimmung der Wirtschaft wider. Die Unternehmen suchen mittlerweile nicht mehr so händeringend nach Arbeitskräften wie vor einiger Zeit. Für Johannes Kolb, Chef der Ingolstädter Arbeitsagentur, bedeutet das, "dass wir deutlich an Dynamik verloren haben und die noch vor Jahresfrist vorhandene branchenübergreifende Zuversicht nun eher einer abwartenden Haltung gewichen ist“.

In der Region Ingolstadt ist die Zahl der Arbeitslosen ganz leicht gesunken

Im November waren im Stadtgebiet Ingolstadt und den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen insgesamt 7228 Menschen arbeitslos gemeldet. Gegenüber Oktober bedeutet dies einen Rückgang von insgesamt 86 Personen. Zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres waren 501 Personen weniger auf Beschäftigungssuche. Die Arbeitslosenquote bleibt bei 2,5 Prozent; das sind 0,2 Prozentpunkte mehr als noch im November 2022.

Neuburg-Schrobenhausen Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat sich die Zahl der arbeitslosen Personen im Vergleich zum Vormonat kaum verändert. 1420 Landkreisbewohner und damit sieben weniger als noch im Oktober sind aktuell auf Jobsuche. Vor Jahresfrist waren es 101 weniger. Die Arbeitslosenquote liegt weiterhin bei 2,5 Prozent. Vor Jahresfrist waren es 2,3 Prozent. Im Kreis gibt es aktuell 908 offene Stellen, elf weniger als im Vormonat .

Ingolstadt Im Stadtgebiet Ingolstadt hat sich die Zahl der arbeitslosen Personen im November um 82 auf 2671 verringert. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang um sechs Personen. Die aktuelle Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 3,3 Prozent (Vorjahr: ebenfalls 3,3 Prozent). Aktuell gibt es 1446 gemeldete unbesetzte Stellen, 48 weniger als im Vormonat .

Eichstätt Im Landkreis Eichstätt nahm die Arbeitslosigkeit im zu Ende gehenden November leicht ab. Zum Stichtag haben 1643 Personen nach einer Stelle gesucht, 13 weniger als im Vormonat und 328 mehr als im Vorjahr und die gleiche Zeit. Die Arbeitslosenquote pendelt sich bei 2,1 Prozent ein ( Vormonat : 2,2 Prozent, Vorjahr: 1,7 Prozent). 1241 Arbeitsstellen, zwölf mehr als im Oktober, sind den Vermittlungsfachkräften aktuell als vakant gemeldet.

Pfaffenhofen Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Pfaffenhofen ist im November leicht angestiegen. Zu Stichtag waren 1494 Bürgerinnen und Bürger von Arbeitslosigkeit betroffen, 16 mehr als im Vormonat . Im Vergleich zum Vorjahr sind es 78 Personen mehr. Die Arbeitslosenquote erhöht sich gegenüber Oktober um 0,1 Punkte auf 2,0 (Vorjahr: 1,9 Prozent). Das Arbeitsplatzangebot umfasst exakt 1315 offene Stellen und damit 15 mehr als im Vormonat . (AZ)

