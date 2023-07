74-Jähriger Autofahrer verursacht Auffahrunfall auf der A9

Ein 74-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt übersah, dass die Autos vor ihm auf der A9 bei Ingolstadt bremsten. Es kam zu einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen.

Ein 74-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt fuhr am Sonntag gegen 13.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der A 9 in Richtung München auf dem linken Fahrstreifen. Etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Ingolstadt Nord bemerkte er offensichtlich zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt bremsten. In der Folge fuhr er auf den Mazda eines 32-Jährigen aus Sachsen-Anhalt auf. Der Mazda wurde deshalb auf den Passat eines 57-Jährigen aus Thüringen geschoben, der teilweise auf den mittleren Fahrstreifen ausgewichen war. Dieser fuhr dann wiederum auf den Mazda eines 44-Jährigen aus dem Landkreis Pfaffenhofen auf. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro, berichtet die Polizei. Nicht mehr fahrbereit waren der Mercedes und einer der Mazdas. Bis zur Bergung der beiden Fahrzeuge mussten der linke und der mittlere Fahrstreifen für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden. Bei der Absicherung der Unfallstelle unterstützte die Freiwillige Feuerwehr aus Lenting. (AZ)