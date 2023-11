75 Jahre: Die Baptistengemeinde Ingolstadt feiert ihr Jubiläum

Seit 75 Jahren gibt es in Ingolstadt eine Baptistengemeinde. Sie war nach dem Krieg von Flüchtlingen gegründet worden.

Am Sonntag hat die Baptistengemeinde in Ingolstadt ihr 75. Gründungs-Jubiläum gefeiert. Die Mitglieder trafen sich dazu nach einem Gottesdienst im Gemeindehaus am Onckenweg.

Das Gemeindehaus der Baptisten kennen viele in Ingolstadt als die Kirche mit der roten Uhr. Foto: Max Dienel

Die Baptistengemeinde in Ingolstadt war am 14. November 1948 gegründet worden

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren zahlreiche baptistische Flüchtlinge und Vertriebene aus den deutschen Ostgebieten in die Region Ingolstadt gekommen. Einer von ihnen war Pastor Karl Rose, der aus Ostpreußen vertriebe worden war. Er fing an, die Flüchtlinge zu besuchen und zu sammeln. Am 14. November 1948 gründete man die Baptistengemeinde, die zuerst kein eigenes Gemeindehaus hatte, sondern sich provisorisch in der Mennoniten-Gemeinde traf.

Das Gemeindehaus der Baptistengemeinde befindet sich am Onckenweg in Ingolstadt

Erst im Verlauf wurde der Gemeinde von der Stadt Ingolstadt einen Raum im Kavalier Heydeck zu Miete angeboten. 1962 konnte die Gemeinde in der Nürnberger Straße 24 ein eigenes Gemeindehaus bauen; heutzutage trifft sich dort die Pfingstgemeinde Bethanien. Als die Räume dort zu klein wurden, baute die Gemeinde 1993 ein neues, größeres Gemeindehaus im Neubau-Gebiet Hollerstaude am Audi-Ring. Vielen Ingolstädtern ist das Gemeindehaus bekannt als „die Kirche mit der roten Uhr“. Heute hat die Gemeinde 160 Mitglieder. Die Gemeinde Ingolstadt unterhält rege ökumenische Kontakte zu allen Ingolstädter Kirchen im Rahmen der ACK (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen). (AZ)