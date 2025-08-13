Auto erfasst Radfahrerin an Supermarkt-Parkplatz in Ingolstadt – Rettungdienst bringt sie ins Krankenhaus

Eine 76-jährige Radfahrerin ist am Dienstagvormittag in der Lena-Christ-Straße in Ingolstadt von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden.

Ingolstadt: Seniorin bei Unfall an Supermarkt-Parkplatz verletzt – Rad leicht beschädigt

Wie die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, wollte ein ebenfalls 76-jähriger Autofahrer gegen 10.40 Uhr vom Parkplatz eines Supermarkts nach links in Richtung Nürnberger Straße abbiegen. Zeitgleich wollte die Radfahrerin in den Parkplatz einfahren. Der Wagen erfasste die Frau, sie stürzte und wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand ein geringer Schaden. (AZ)