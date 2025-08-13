Icon Menü
Ingolstadt: 76-jährige Radfahrerin von Auto auf Supermarkt-Parkplatz angefahren

Ingolstadt

Auto erfasst Radfahrerin an Supermarkt-Parkplatz in Ingolstadt – Rettungdienst bringt sie ins Krankenhaus

In der Lena-Christ-Straße fährt ein Auto eine 76-jährige Radfahrerin am Supermarkt-Parkplatz an. Sie stürzt und kommt ambulant ins Krankenhaus.
    An einem Supermarkt-Parkplatz in Ingolstadt erfasst ein Auto eine 76-jährige Radfahrerin.
    An einem Supermarkt-Parkplatz in Ingolstadt erfasst ein Auto eine 76-jährige Radfahrerin. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Eine 76-jährige Radfahrerin ist am Dienstagvormittag in der Lena-Christ-Straße in Ingolstadt von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden.

    Ingolstadt: Seniorin bei Unfall an Supermarkt-Parkplatz verletzt – Rad leicht beschädigt

    Wie die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, wollte ein ebenfalls 76-jähriger Autofahrer gegen 10.40 Uhr vom Parkplatz eines Supermarkts nach links in Richtung Nürnberger Straße abbiegen. Zeitgleich wollte die Radfahrerin in den Parkplatz einfahren. Der Wagen erfasste die Frau, sie stürzte und wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand ein geringer Schaden. (AZ)

