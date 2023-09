78-Jähriger verursacht zwei Unfälle und erinnert sich nicht daran

In Ingolstadt hat ein Senior zwei Unfälle verursacht und ist jeweils einfach davon gefahren. Als die Polizei ihn befragte, gab er vor, sich nicht daran zu erinnern.

Ein 78-jähriger Ingolstädter fuhr am Dienstag gegen 11.10 Uhr mit seinem Auto die Kreuzung Brückenkopf/Parkstraße bei Rotlicht und erfasste mit geringer Geschwindigkeit einen querenden Radfahrer am Vorderrad. Der Radler blieb unverletzt, aber das Vorderrad wurde beschädigt. Der Autofahrer blieb kurz stehen und fuhr anschließend langsam über die Konrad-Adenauer-Brücke weiter, ohne jegliche Angaben zu machen.

Kurze Zeit später fuhr der Senior am Rathausplatz in Richtung Altstadt auf der Gegenfahrbahn. Hier musste ihm ein noch unbekannter Taxifahrer ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dann für der 79-Jährige in Richtung Moritzstraße weiter. Kurz vor der Straße umfuhr der Mann eine Absperrbake und touchierte mit seiner linken Fahrzeugfront einen hinter dieser Bake parkenden Lastwagen, der in der Fußgängerzone stand, am rechten Heck. Der wartende Lkw-Fahrer stieg aus und konfrontierte den Senior mit dem Unfallgeschehen. Dieser gab dem Lkw-Fahrer eine lapidare Antwort, umfuhr den Lastwagen erneut und flüchtete über die Dollstraße in unbekannte Richtung, ohne weitere Angaben zu machen.

Polizei trifft Senior zuhause in Ingolstadt an

Im Zuge der Unfallaufnahme und den geführten Ermittlungen konnte der 78-Jährige von einer Streife der PI Ingolstadt zu Hause angetroffen werden. Bei der Berfragung gab der Mann an, zwar mit seinem Auto unterwegs gewesen zu sein, aber sich an keinen Verkehrsunfall erinnern zu können. Aufgrund der Gesamtumstände bei den beiden Verkehrsunfällen muss von einer geistigen Einschränkung während der Fahrt ausgegangen werden, heißt es im Polizeibericht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Insgesamt ist ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstanden. (AZ)