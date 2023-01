79-jährige Autofahrerin aus Ingolstadt stößt mit Lkw zusammen

Eine Seniorin aus Ingolstadt hat die Vorfahrt eines 28-jährigen Lastwagenfahrers missachtet. Das Auto wurde total beschädigt, die Frau aber hatte Glück.

Auf der Friedrichshofener Straße fuhr am Donnerstag gegen 14 Uhr ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg mit seinem Lastwagen in Richtung Gabel. Etwa 100 Meter vor der Einmündung „Am Heidgraben“ stieß er mit dem von rechts aus der Seitenstraße kommenden Auto einer 79-jährigen Ingolstädterin zusammen. Die Ingolstädterin hatte beim Einfahren in die Friedrichshofener Straße die Vorfahrt des Lastwagen missachtet und wurde durch den Zusammenstoß - der Lastwagen fuhr mit der rechten Front gegen die Fahrertüre des Autos - leicht verletzt. Sie kam mit dem Rettungswagen in ein Ingolstädter Krankenhaus, berichtet die Polizei.

Es entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. Bis zur Bergung des total beschädigten Autos musste die Friedrichshofener Straße kurzzeitig komplett gesperrt werden. Bei der Absicherung der Unfallstelle unterstützten die Berufsfeuerwehr aus Ingolstadt und die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshofen. (AZ)