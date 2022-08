81-Jährige erfasst 18-jährige Radlerin mit Auto

Eine Seniorin wollte in Ingolstadt abbiegen und hat dabei eine Radfahrerin mit dem Auto erwischt. Die Radfahrerin fuhr in die falsche Richtung. Wie der Unfall ausging.

Eine 81-jährige fuhr am Donnerstag gegen 12 Uhr von der Haltmayrstraße in Ingolstadt in die Einmündung zur Gerolfinger Straße, um nach rechts abzubiegen. Sie hatte hierbei die Vorfahrt zu achten. Beim Einfahren erfasste sie mit der Front ihres Autos eine von rechts kommende 18-jährige Radfahrerin, ebenfalls aus Ingolstadt, die vom Radweg der Gerolfinger Straße den Einmündungsbereich überqueren wollte. Die Radfahrerin, die mit ihrem Rennrad den Radweg in falscher Richtung befahren hatte, stürzte und verletzte sich leicht. Sie benötigte keine sofortige ärztliche Behandlung, berichtet die Polizei. Es entstand kein Sachschaden. (AZ)