81-Jährige übersieht Vorfahrt: Siebenjähriger Bub schwer verletzt

Eine 81-jährige Autofahrerin kollidiert beim Abbiegen mit einem Kleinkraftrad. Auf dem sitzt auch ein siebenjähriger Junge, der sich schwer verletzt.

Am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr kam es in Gerolfing zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein siebenjähriges Kind schwer verletzt wurde. Eine 81-jährige Ingolstädterin befuhr laut Polizei mit ihrem Auto die Wilhelm-Busch-Straße in Fahrtrichtung Ingolstadt. Beim Linksabbiegen in die Schwanenstraße übersah sie einen 38-jährigen Ingolstädter, welcher mit seinem Kleinkraftrad die Wilhelm-Busch-Straße in die ihr entgegengesetzte Richtung befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Unfall in Ingolstadt: Siebenjähriger Junge wird schwer verletzt

Mit auf dem Kleinkraftrad des 38-jährigen befand sich als Sozius sein siebenjähriger Sohn. Nach dem Zusammenstoß stürzte das Kind auf die Windschutzscheibe des Autos eines 29-jährigen Ingolstädters, welcher zum Unfallzeitpunkt die Schwanenstraße befuhr. Der Siebenjährige wurde schwer verletzt, der 38-jährige Kleinkraftradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Beide wurden mit dem Rettungsdienst in ein anliegendes Krankenhaus gebracht. Die 81-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6500 Euro. Das Auto der 81-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde mittels Abschleppdienst geborgen. Zur Absicherung der Unfallstelle waren die Berufsfeuerwehr Ingolstadt mit einem Fahrzeug und sechs Mann, sowie die Freiwillige Feuerwehr Gerolfing mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann vor Ort. (AZ)