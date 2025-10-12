Icon Menü
Ingolstadt: 92-Jähriger verursacht Unfall beim Ausparken – Ehefrau verletzt

Ingolstadt

92-Jähriger fährt bei Ausparken eigene Frau und Auto an

Beim Ausparken in Ingolstadt wird eine 86-jährige Frau durch ihren Ehemann verletzt. Auch ein weiteres geparktes Auto wird in den Unfall verwickelt.
    Bei einem Ausparkvorgang in Ingolstadt fährt ein 92-Jähriger seine Ehefrau und ein fremdes Auto an.
    Bei einem Ausparkvorgang in Ingolstadt fährt ein 92-Jähriger seine Ehefrau und ein fremdes Auto an. Foto: Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)

    Ein Autofahrer ist beim Ausparkvorgang gegen ein geparktes Fahrzeug und seine Ehefrau gefahren. So geht es aus einem Polizeibericht hervor. Am 10. Oktober gegen 10 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Kaufland-Verbrauchermarktes Ingolstadt zu einem Verkehrsunfall beim Ausparkvorgang.

    Ein 92 Jahre alter Ingolstädter parkte mit seinem Auto aus einer Parklücke aus. Um dies zu erleichtern, stand hinter dem Fahrzeug seine 86-jährige Ehefrau und wies den Herrn ein. Beim Rückwärtsfahren verwechselte der Mann laut eigenen Angaben Gas und Bremse.

    Ingolstadt: 92-Jähriger erwischt Ehefrau beim Ausparken auf Supermarktparkplatz

    Bei der Rückwärtsfahrt erfasste das Auto zuerst die Ehefrau des Ingolstädters, die zu Boden geschleudert wurde, und kollidierte anschließend mit dem Fahrzeuge einer 62-jährigen Ingolstädterin, das gegenüberliegend geparkt war. Die Ehefrau erlitt durch den Unfall eine Kopfplatzwunde und wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro entstanden. (AZ)

