Ab in den Recall: Ingolstädterin nimmt erfolgreich an Castingshow DSDS teil

Die Ingolstädterin Melissa Mantzoukis hat es bei der Casting-Show DSDS in den Auslands-Recall geschafft. Doch der Erfolg der 17-Jährigen wird von einem Drama überschattet.

Von Luzia Grasser

Am vergangenen Samstag startete die bereits 19. Staffel von „ Deutschland sucht den Superstar“, kurz DSDS. Diesmal ist auch eine Ingolstädterin mit am Start. Doch zunächst sah’s nicht besonders gut aus für Melissa Mantzoukis. „Das ist alles in der gleichen Tonlage“, sagte Toby Gad. Der Musikproduzent ist Juror bei der RTL-Castingshow und konnte sich so gar nicht begeistern für den Song, der am vergangenen Samstag im Fernsehen zu hören war und mit dem die 17-Jährige punkten wollte: Diamonds von Rihanna.

