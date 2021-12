Ab Mittwoch: Besuchsverbot am Klinikum Ingolstadt

Wegen der sich ausbreitenden Omikron-Variante gilt ab Mittwoch wieder ein Besuchsverbot am Klinikum Ingolstadt. Aber es gibt Ausnahmen.

Ab Mittwoch, 29. Dezember, gilt im Klinikum Ingolstadt wieder ein Besuchsverbot für Patientinnen und Patienten. „Wegen der hochansteckenden Omikron-Variante des Corona-Virus müssen wir zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern unser Haus wieder ab 29. Dezember für Besuche schließen“, erklärt Andreas Tiete, Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor des Klinikums. „Wir müssen als kritische Infrastruktur besonders unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor einer Ansteckung schützen. Nur so können wir unseren Beitrag zur Gesundheitsversorgung in der Region rund um die Uhr sicherstellen. Außerdem versorgen wir in unserem Klinikum viele Patientinnen und Patienten mit einem stark geschwächten Immunsystem. Sie bedürfen jetzt ebenfalls dringend unseres besonderen Schutzes.“ Ausnahmen gelten für die Geburtshilfe, Kinder und zum Beispiel in der Palliativmedizin.

Bei der Geburt ist am Klinikum Ingolstadt eine Begleitperson zugelassen

Im Kreißsaal ist eine Begleitperson der Mutter zugelassen, und auf der Geburtsstation bleiben weiterhin Besuche erlaubt. Väter oder eine andere Begleitperson dürfen im Anschluss an die Geburt im Familienzimmer übernachten. Sie erhalten bereits im Kreißsaal einen Corona-Schnelltest. „Wir wissen, wie wichtig es für junge Familien ist, die ersten Stunden und Tage des Neugeborenen gemeinsam zu erleben“, erklärt Babür Aydeniz, Direktor der Frauenklinik.

Besuche bei Kindern sind am Klinikum erlaubt

Es gelten eine Reihe weiterer Ausnahmen vom Besuchsverbot auf ärztliche Anordnung. Besuche sind zum Beispiel bei Kindern, die im Klinikum versorgt werden, oder bei Patienten in lebensbedrohlichen Situationen nach Rücksprache erlaubt. Auch aus medizinischen Gründen sind in seltenen Fällen Ausnahmen möglich.

Der Haupteingang des Klinikums Ingolstadt bleibt geschlossen

Der Haupteingang an der Krumenauerstraße wird wieder geschlossen. Der Zugang erfolgt ausschließlich über den Eingang West (neben der Notaufnahme). Über die Einlasskontrolle können Besucher mit Ausnahmeerlaubnis das Klinikum betreten, Patienten die Notaufnahme erreichen oder Angehörige Gepäckstücke für stationäre Patienten abgeben. Auch zu geplanten Untersuchungsterminen kommen unsere Patientinnen und Patienten über den Eingang West.

