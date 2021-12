Ab Mittwoch im Impfzentrum: In Ingolstadt starten die Kinderimpfungen

Nachdem der bestellte Impfstoff ausgeliefert wurde, können ab Mittwoch im Ingolstädter Impfzentrum auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren geimpft werden.

Die Impfungen für Kinder starten ab Mittwoch in Ingolstadt - zunächst nur am neuen Standort des Impfzentrums in der Hindenburgstraße 66. Mitzubringen sind einer Mitteilung zufolge ein Lichtbildausweis des begleitenden Elternteils und, soweit vorhanden, ein Ausweis des Kindes und dessen Impfpass.

Die Begleitung durch ein Elternteil ist erforderlich, ebenso dessen Einverständniserklärung. Für die Fünf- bis Elf-Jährigen steht der Kinderimpfstoff von Comirnaty von Biontech zur Verfügung. Er unterscheidet sich in Dosierung und Handhabung vom Impfstoff desselben Herstellers für Personen ab zwölf Jahren. Der Kinderimpfstoff hat eine niedrigere Konzentration und das Injektionsvolumen ist geringer. Kinderimpfungen sind neben dem Impfzentrum auch bei Ingolstädter Kinderärztinnen und Kinderärzten möglich. (nr)

