Achtung! An Ingolstädter Badeseen ist ein Mähboot im Einsatz

In Ingolstadt sind an den Badeseen wieder Mähboote im Einsatz. Deshalb sollten Schwimmerinnen und Schwimmer jetzt besonders gut aufpassen.

Um die Ökologie zu erhalten, aber auch um die Qualität als Badesee sicherstellen zu können, sind derzeit wieder Mähboote an den Badeseen im Stadtgebiet unterwegs. Die so genannten Mähkühe befreien die Seen vom Algengras. Die Stadt Ingolstadt weist darauf hin, dass es aus Sicherheitsgründen unbedingt erforderlich ist, dass sich Badegäste von den Mähbooten fernhalten. Der Aufenthalt im Nahbereich der Wasserfahrzeuge ist gefährlich.

Die Mähboote sind aktuell am Baggersee in Ingolstadt im Einsatz

Um kritische Situationen zu vermeiden, sollte in jenen Bereichen, in denen das Mähboot im Einsatz ist, auf das Baden und Schwimmen verzichtet werden. Nach Abschluss der Mäharbeiten am Biendlweiher in Mailing sind die Boote aktuell im Baggersee im Einsatz. Anschließend ist die Mahd am Auwaldsee geplant. (AZ)

