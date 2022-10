Ingolstadt

ADAC: Seit 30 Jahren fliegt der Rettungshubschrauber in Ingolstadt

Christoph 32 startete während der Geburtstagsfeier zu einem Rettungseinsatz. An 365 Tagen im Jahr ist die Station am Klinikum Ingolstadt von Sonnenaufgang bis zur Dämmerung einsatzbereit. Fast die Hälfte der Einsätze erfolgt nach Unfällen. Am zweithäufigsten wird der Rettungshubschrauber zu Herz-/ Kreislaufproblemen gerufen.

Plus 1991 hat der ADAC die Luftrettung in Ingolstadt übernommen. Doch die Zukunft für den Rettungshubschrauber ist nicht ohne Probleme.

Von Manfred Dittenhofer

Drei- bis viermal am Tag heißt es für die Besatzung von Christoph 32 "Start your engines". Meist geht es dabei um Menschenleben, jede Minute zählt. Am Freitag gab es an der Luftrettungsstation am Klinikum Ingolstadt Grund zum Feiern. Über 30 Jahre helfen die Gelben Engel aus der Luft Menschen aus Notlagen. Seit 1991 kamen so mehr als 37.000 Einsätze zusammen. Heuer werden es wohl um die 1600 Rettungsflüge. Und just während der kleinen Feier wurde Christoph 32 alarmiert und startete zu einem Rettungseinsatz.

