Ärztinnen und Ärzte am Klinikum in Ingolstadt streiken

Die Ärztegewerkschaft hat alle Ärzte kommunaler Krankenhäuser zu einem Warnstreik am Dienstag aufgerufen. Was das für Patienten des Klinikums Ingolstadt bedeutet.

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund ruft am Dienstag, 9. Mai, bundesweit zu einem Warnstreik der Ärztinnen und Ärzte auf. Durch diesen Warnstreik sind auch am Klinikum Ingolstadt erneut Einschränkungen in der medizinischen Versorgung der Patientinnen und Patienten zu erwarten, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums.

Voraussichtlich werden alle Fachbereiche des Klinikums durch den Warnstreik der Ärztegewerkschaft Marburger Bund betroffen sein. Planbare Operationen am Dienstag wurden abgesagt und die betroffenen Patientinnen und Patienten informiert. Das Klinikum bedauert es nach eigener Aussage sehr, dass es durch den Warnstreik zu Ausfällen und Verschiebungen kommen kann.

Klinikum Ingolstadt bittet, nur in Notfällen zu kommen

Das Streikrecht ist im Grundgesetz verbrieft, gleichzeitig muss das Klinikum seinem Versorgungsauftrag nachkommen. Die Notfallversorgung ist sichergestellt, versichert der Pressesprecher des Klinikums.

Das Klinikum bittet die Bevölkerung, nur im Notfall in die Klinik für Akut- und Notfallmedizin zu kommen, um die beschränkten Kapazitäten für wirklich schwer erkrankte Patientinnen und Patienten vorhalten zu können. Es wird eine Besetzung wie an Wochenenden zur Verfügung stehen. Mit längeren Wartezeiten ist deswegen zu rechnen.

Für Besucherinnen und Besucher sind keine Einschränkungen zu erwarten.

Wie das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen auf Nachfrage mitteilt, wird dort nicht gestreikt, obwohl es sich beim Kreiskrankenhaus ebenfalls um eine kommunale Einrichtung handelt.

Am Ameos Klinikum St. Elisabeth in Neuburg wird nach Aussage des Krankenhauses nicht gestreikt, zumindest war Montagnachmittag noch nichts bekannt. Das Neuburger Krankenhaus ist keine kommunale Klinik und fällt somit nicht unter den Streikaufruf.

Ärztestreik: Tarifverhandlung dauert schon Monate an

Der Aufruf zum bundesweiten ganztägigen Warnstreik am 9. Mai richtet sich an alle Ärztinnen und Ärzte in den tarifgebundenen kommunalen Kliniken, heißt es auf der Internetseite der Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Ausgenommen sind Klinikärzte in Berlin, weil der Marburger Bund Berlin/Brandenburg dort einen eigenständigen Tarifvertrag mit dem kommunalen Vivantes-Konzern geschlossen hat. Die zentrale Warnstreik-Kundgebung wird am 9. Mai ab 13 Uhr auf dem Römerberg in Frankfurt am Main stattfinden.

In der seit Monaten andauernden Tarifauseinandersetzung fordert der Marburger Bund für die Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken mit Wirkung ab 1. Januar 2023 einen Ausgleich der seit der letzten Entgelterhöhung im Oktober 2021 aufgelaufenen Preissteigerungen und zusätzlich eine lineare Erhöhung der Gehälter um 2,5 Prozent. Zu ihrer dann fünften Verhandlungsrunde werden Marburger Bund und VKA (Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände) am 22. Mai zusammenkommen. (AZ)