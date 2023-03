Affenrufe bei Spiel des ERC Ingolstadt: Keine Volksverhetzung

Im September 2022 soll ein ERC-Fan Iserlohn-Profi Acolatse rassistisch beleidigt haben. Nun musste sich der Beschuldigte vor dem Amtsgericht Ingolstadt verantworten.

Ein Vorfall wie der, der am Mittwoch vor dem Amtsgericht Ingolstadt verhandelt wurde, kommt in Sportstadien leider häufiger vor. Vor Gericht landet die Angelegenheit allerdings selten. Im Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters im September des vergangenen Jahres soll ein Fan des ERC Ingolstadts einen Profi des gegnerischen Teams, Sane Acolatse, mit Affenrufen rassistisch beleidigt und ihm mit beiden Händen den Stinkefinger gezeigt haben. Nun musste sich der 33-jährige Eishockey-Fan wegen Volksverhetzung, worunter auch Rassismus fällt, und Beleidigung vor dem Ingolstädter Amtsgericht verantworten.

Acolatse selbst hat von den Affenrufen und Beleidigungen nichts mitbekommen, wie er vor Gericht erzählt. Es war laut, das Stadion fast ausverkauft. Er habe davon erst durch seine Teamkollegen in der Kabine erfahren. Er sei nach dem Spiel als erster vom Eis gegangen, ein anderer dunkelhäutiger Spieler, der mit den Affenlauten sonst noch gemeint gewesen sein könnte, sei dabei nicht in der Nähe gewesen, beantwortet der 32-jährige Kanadier die an ihn gerichteten Fragen im Zeugenstand. Es sei ein Spiel gewesen, in dem er "viel involviert" gewesen sei, wie eine Dolmetscherin übersetzt.

Affenlaute im Stadion des ERC: Eishockeyspieler sagen vor Gericht aus

Zwei seiner Mannschaftskameraden, die am Mittwoch ebenfalls als Zeugen aussagen, werden deutlicher. "Es war ein hitziges Spiel", erinnert sich Sebastian Streu, welches Iserlohn schließlich verlor. Acolatse habe mit viel Körpereinsatz gespielt und gegen Ende auch den ein oder anderen Bodycheck verteilt. Da seien die Emotionen der Fans hochgekocht. "Die halbe Fankurve hat uns den Stinkefinger gezeigt", meint Streu. Affenlaute habe er aus dem Gebrüll der Zuschauer zwar nicht herausgehört. Aber er habe Personen gesehen, die die entsprechende Geste - die Hände unter den Achseln - gemacht hätten. Ob es sich dabei allerdings um den Angeklagten gehandelt habe, könne er nicht mit Sicherheit sagen.

Auch Eugen Alanov, ebenfalls Spieler bei den Iserlohn Roosters, erinnert sich, dass das Spiel gegen den ERCI sehr emotional war. Er habe auf dem Weg vom Eis in die Kabine viele Schimpfwörter gehört, mehrere Fans hätten geschrien und gestikuliert. "Das ist normal so", sagt der Eishockey-Profi. Auch er konnte den Angeklagten nicht als Quelle der Affenlaute identifizieren.

Der Angeklagte ließ über seinen Verteidiger erklären, dass er unschuldig sei und dass es ihm leid tue, sollte er irgendwie missverständlich gestikuliert haben. Am Ende fügte der 33-Jährige noch hinzu, dass ihm rassistische Äußerungen fern lägen, sie seien "nicht sein Ding".

Blieb Richter Peter Hufnagl als Beweisstück ein Foto, das der Iserlohner Verein zur Verfügung gestellt hatte. Dieses zeigt den Angeklagten in der Fankurve des ERCI bei eben jenem Spiel, mit - nach Ansicht des Richters - recht eindeutig erhobenen Mittelfingern.

Amtsgericht Ingolstadt: ERC-Fan wird wegen Beleidigung verurteilt

Den Vorwurf der Volksverhetzung ließ die Staatsanwaltschaft fallen, konnte hier die Schuld des Angeklagten doch nicht ohne Zweifel nachgewiesen werden. Für die Beleidigung forderte der Staatsanwalt allerdings eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 60 Euro (3600 Euro), was der Verteidiger als zu hoch erachtete. Der Richter verurteilte den Angeklagten, der bereits wegen Beleidigung aktenkundig war, schließlich zu einer Strafe von 40 Tagessätzen á 60 Euro (2400 Euro) und entließ ihn mit dem Hinweis: "Das braucht es einfach nicht. Es gibt Grenzen. Auch ein Eishockey-Stadion ist kein rechtsfreier Raum!"

Mit dem Urteil kam der Angeklagte glimpflich davon - der Strafbefehl hatte sich auf 120 Tagessätze á 100 Euro (12.000 Euro) belaufen. Das Urteil ist rechtskräftig. Was den Ingolstädter Eishockey-Fan angesichts der Playoffs jedoch noch härter treffen dürfte: Wie am Rande der Verhandlung zu hören war, hat die Deutsche Eishockey Liga (DEL) ein Stadionverbot gegen ihn verhängt.

Die rassistischen Äußerungen eines oder mehrerer Ingolstädter Zuschauer, die es nach dem Spiel gegen die Iserlohn Roosters im vergangenen September gegeben haben soll, schlugen unmittelbar danach hohe Wellen. Ingolstadts Geschäftsführer Claus Liedy erklärte deshalb: "Wir betonen, dass wir jegliche Art von Rassismus entschieden ablehnen und in unserer Arena nicht tolerieren. Daher unterstützen wir die ermittelnden Behörden in Abstimmung mit den Roosters und dem Ligabüro vollumfänglich, um diesen Fall so schnell wie möglich aufzuklären.“ Allerdings ereignete sich bereits bei einem Vorbereitungsspiel im Dezember 2020 ein ähnlicher Vorfall: Damals hatte ERC-Stürmer Daniel Pietta seinen Gegner Acolatse mit einer Affengeste bedacht. Pietta wurde für neun Spiele gesperrt und musste eine Geldstrafe zahlen.