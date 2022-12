Aktenzeichen XY: "Ein paar gute Hinweise" zum toten Jungen aus der Donau

Am Mittwochabend war der tote Junge aus der Donau Thema der Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Nach der Ausstrahlung gingen einige Hinweise ein.

Bringt die Ausstrahlung bei " Aktenzeichen XY... ungelöst" den erhofften Durchbruch bei den Ermittlungen? Am Mittwochabend war der Fall des toten Jungen, der am 19. Mai 2022 von einem Bootfahrer in der Donau östlich von Ingolstadt entdeckt worden ist, Thema in der ZDF-Sendung. Bereits während der Ausstrahlung sind einige Hinweise zu dem Fall eingegangen, selbst konkrete Namen zu dem bislang unbekannten Jungen sind genannt worden.

Michael Eiglsperger von der Kripo Ingolstadt bei "Aktenzeichen XY... ungelöst": Nach der Ausstrahlung am Mittwoch gingen einige Hinweise zum unbekannten Jungen ein, der im Mai tot in der Donau bei Ingolstadt gefunden worden ist. Foto: Luzia Grasser

Der tote Junge lag schon längere Zeit in der Donau

Seit mehr als einem halben Jahr versucht die Kripo in Ingolstadt zu klären, wer der tote Junge ist, der verpackt und mit einem Pflasterstein beschwert im Fluss gelegen ist. Bislang sind zwar einige Hinweise eingegangen, doch eine heiße Spur war nicht dabei. Jetzt hofft die Polizei Ingolstadt auf die Hilfe der Zuschauer und Zuschauerinnen der Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Immerhin verfolgen bundesweit regelmäßig über fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Live-Ausstrahlung aus dem Studio in Grünwald. Ihre Hoffnungen setzen die Ermittler vor allem auf das rekonstruierte Gesicht des Jungen, das eine Gerichtsmedizinerin aus Frankfurt angefertigt hat und das im November fertig gestellt worden ist. Da der Bub offenbar schon einige Zeit in der Donau gelegen ist, bevor er gefunden wurde, liegt kein Foto des Kindes vor. Mit dem Modell seines Gesichts gibt es nun einen neuen Ansatzpunkt für die ermittelnden Beamtinnen und Beamten.

Michael Eiglsperger war zu Gast bei "Aktenzeichen XY... ungelöst"

Michael Eiglsperger von der Kripo Ingolstadt war zu Gast im XY-Studio und hat davon berichtet, was die Ermittler bislang wissen: Der Bub war zwischen drei und sieben Jahre alt, er hatte eine helle Haut und vermutlich blaue Augen, seine Haare waren dunkelblond bis braun. Er war rund 1,10 Meter groß und etwa 15 Kilo schwer. Da das Kind nicht zwingend aus der Region rund um Ingolstadt stammen muss, habe sich die Kripo für den Schritt ins Fernsehen entschieden, um so möglicherweise Hinweise aus dem gesamten Bundesgebiet oder darüber hinaus zu erhalten.

Nach "Aktenzeichen XY" gab es einige konkrete Hinweise zu dem toten Kind in der Donau

Die ersten Ergebnisse sind jedenfalls vielversprechend. Wie Alfred Hettmer von LKA Bayern und Leiter des XY-Aufnahmestudios, am Ende der Sendung berichtete, "liegen ein paar gute Hinweise vor". Eine Person hat sich gemeldet, die möglicherweise Auskunft zur Herkunft des Pflastersteins, mit dem der Bub beschwert war, geben kann. Auch aufgrund des rekonstruierten Gesichts gab es laut Hettmer einige konkrete Hinweise zu Kindern, "dabei wurden auch Namen genannt". Allerdings betont er auch: "Es ist alles mit großer Vorsicht zu bewerten zum jetzigen Zeitpunkt. Die Ermittlungen und Überprüfungen müssen zunächst abgewartet werden."

Für den entscheidenden Hinweis zur Klärung des Falls ist eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.

