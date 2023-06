Alina Pogostkina spielt mit dem GKO: "Nostalgie und funkelnde Sterne"

Solistin Alina Pogostkina (Violine) und das Georgische Kammerorchester bieten in Ingolstadt ein höchst anspruchsvolles Konzert und werden vom Publikum regelrecht gefeiert.

Es war ein herausragendes Saisonabschlusskonzert des Georgischen Kammerorchesters, unter der Leitung von Ariel Zuckermann mit der Stargeigerin Alina Pogostkina im einmal mehr gut besuchten Theaterfestsaal in Ingolstadt. Im Mittelpunkt stand das Konzert "Distant Light" des lettischen Komponisten Pēteris Vasks. Zwei Sinfonien, vom GKO solide intoniert, von Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven umrahmten dieses herausragende Werk, ganz zur Freude eines spürbar beeindruckten Publikums.

Pēteris Vasks wurde 1946 in Lettland geboren. Heute lebt er in Riga und zählt zu den bedeutendsten Komponisten seines Heimatlandes. Für ihn steckt in seinem Werk "im Fernen Licht" viel "Nostalgie mit einem Anflug von Tragik – Kindheitserinnerungen, aber auch funkelnde Sterne, Millionen von Lichtjahren entfernt". Mit diesen Worten kommentiert er selbst sein 1996/97 für Gidon Kremer komponiertes Violinkonzert "Distant Light".

Für diese Klangsprache war Alina Pogostkina eine überaus stilsichere, kenntnisreiche Interpretin. Beim Label Wergo hat die in Sankt Petersburg geborene und in Berlin lebende Geigerin 2012 bereits eine hochgelobte CD vorgelegt, die unter dem Titel "Vox Amoris", Werke von Vasks für Violine und Streichorchester dokumentiert. Darunter ist auch das Violinkonzert vertreten.

Alina Pogostkina spielte ihre Solopart technisch überaus versiert, schlank in der Tonalität und überaus gefühlsbetont. Bei Vasks muss der musikalische Vortrag auch gar nicht spektakulär sein. Vielmehr stehen hier liedhaft-kammermusikalische Intimität und natürliche Ausdrucksvielfalt im Vordergrund. Demgemäß entwickeln sich die einzelnen Sätze solistisch glänzend, sehr natürlich, klangintensiv, nuancenreich, dynamisch brillant, elegant und überaus ansprechend. Und Alina Pogostkina wurde für ihre so großartige Darbietung völlig zu Recht vom Publikum gefeiert.

Alina Pogostkina tritt mit dem GKO in Ingolstadt auf

Auch das von Ariel Zuckermann erneut bestens geführte Orchester offerierte Stiltreue, ordnete sich gekonnt dem so anspruchsvollen Solopart unter und erfreute durch homogene, dynamisch ansprechende Linienführung, vor allem in den auch rhythmisch so prägnanten Phrasen. Dirigent und Solistin, dies wurde auch im kurzen Gespräch mit der Neuburger Rundschau deutlich, schätzen sich und konnten in der Vergangenheit auch immer wieder erfolgreich zusammenarbeiten.

Alina Pogostkina kam 1992 mit ihren Eltern, ebenfalls professionelle Geiger, nach Deutschland. Sie studierte bei Christoph Poppen und Antje Weithaas und gehört heute zu den Solisten, die innerhalb kurzer Zeit zu international gefeierten Shooting-Stars avancierten. 2005 gewann sie den Internationalen Jean-Sibelius-Violinwettbewerb, als Siegerin und Preisträgerin weiterer zahlreicher internationaler Wettbewerbe tritt sie heute weltweit mit bedeutenden Orchestern auf wie dem Mozarteum-Orchester Salzburg oder dem City of Birmingham Symphony Orchestra und mit Dirigenten wie Michail Pletnjow, Sir Roger Norrington oder Christoph Eschenbach.

Sie gastiert auf bedeutenden Festivals von Aspen (USA) über Baden-Baden bis Schleswig-Holstein. Alina Pogostkina ist Mitglied der Organisation "Rhapsodie in School", einer Initiative von renommierten Künstlern, um Schüler an klassische Musik heranzuführen. Ihr neues Projekt, "MINDFUL MUSIC MAKING", ist ebenso erfolgreich. Im Gespräch erläuterte sie kurz: "Meine Vision ist es, einen sicheren Raum für Musiker zu schaffen, in dem diese die emotionale, psychologische und physische Unterstützung finden, die in der allgemeinen Musikausbildung so oft fehlt."

Alina Pogostkina spielt auf einer Geige von Camillo Camilli aus dem Jahre 1752. Bei solch tollen Konzerten darf man gespannt sein auf die neue Abo-Reihe. Diese beginnt am 21. September mit dem sicher ebenso herausragenden Klaviersolisten Boris Giltburg. Karten können Interessierte unter: www.georgisches-kammerorchester.de kaufen.