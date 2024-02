Ingolstadt

vor 17 Min.

Alkohol am Lenker: Betrunkene Radlerin kracht gegen ein Auto

Eine Radfahrerin war in Ingolstadt gegen ein entgegenkommendes Auto gefahren. Danach stellte sich heraus, dass die 37-Jährige mehr als drei Promille hatte.

Artikel anhören Shape

Eine Radfahrerin aus Ingolstadt war am Montag gegen ein Auto gefahren. Die Frau flüchtete, doch die Polizei fand sie in ihrer Wohnung. Allerdings in einem ziemlich bedenklichem Zustand.

In der Schubertstraße in Ingolstadt kam es am Montag zu einem ungewöhnlichen Vorfall: Eine 37-jährige Frau aus Ingolstadt, die offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hatte, war mit ihrem Fahrrad unterwegs. Dabei kam ihr ein 24-jähriger Autofahrer aus Etting entgegen. Die Frau geriet laut Polizei zu weit nach links und streifte dabei das Auto. Die betrunkene Radfahrerin aus Ingolstadt stürzte und verletzte sich schwer Sie stürzte, doch anstatt sich um die Unfallfolgen zu kümmern, ließ sie ihr Fahrrad liegen und machte sich aus dem Staub. Die Polizei machte sich auf die Suche nach der Frau und fand sie schließlich zu Hause – allerdings in einem bedenklichen Zustand. Sie lag mehr oder weniger bewusstlos auf dem Boden. Der Rettungsdienst brachte sie schließlich mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille bei der Frau. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. (AZ)

Themen folgen