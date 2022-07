Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall in Ingolstadt

Ein Auto stößt mit einer Vespa zusammen. Dabei zieht sich die Rollerfahrerin Prellungen zu. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf über 3000 Euro.

Alkoholkonsum dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstagabend im Ingolstadt gewesen sein, bei dem eine Rollerfahrerin leicht verletzt wurde. Darüber informiert die Polizei. Die 54-jährige Ingolstädterin war gegen 17 Uhr mit ihrer Vespa Am Pulverl in Richtung Münchener Straße unterwegs. Dort wollte sie nach links abbiegen, musste aber an einer roten Ampel halten. Unmittelbar darauf fuhr ein Auto auf die Vespa auf. Die Rollerfahrerin stürzte auf die Fahrbahn. Sie zog sich hierbei Prellungen und Hautabschürfungen zu.

Die Streife der Verkehrspolizei Ingolstadt stellte beim Verursacher Alkoholgeruch fest. Ein anschließender Test ergab einen Wert von über einem Promille. Der 55-jährige Ingolstädter musste sein Auto stehen lassen und sich einer Blutentnahme auf der Dienststelle unterziehen. Sein sichergestellter Führerschein geht mit einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs an die Staatsanwaltschaft. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf über 3000 Euro. (AZ)