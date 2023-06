Altstadttheater Ingolstadt plant eine "schlaflose" Komödie

Die nächste Premiere des Ingolstädter Altstadttheaters steht bevor. Diesmal geht es auf eine Bühne unter freiem Himmel.

Ab nach draußen! Es wird wieder Open Air gespielt: Ab Donnerstag, 6. Juli, zeigt das Altstadttheater Ingolstadt die Sommernachtskomödie "Geh schlafen" im Innenhof der Gnadenthal-Schulen. Gespielt wird das Sommerstück von Sophie Meinecke und Jörn Kolpe, geschrieben und inszeniert hat es Leni Brem-Keil.

Premiere ist am Donnerstag, 6. Juli, um 20.30 Uhr, die weiteren Vorstellungen finden statt am Mittwoch, 12. Juli, Donnerstag, 13. Juli, Samstag, 15. Juli, Sonntag, 16. Juli, Samstag, 29. Juli, Sonntag, 30. Juli. Außerdem sind weitere Aufführungen im August geplant, genauer gesagt am Mittwoch, 2. August, sowie am Donnerstag, 3. August und am Freitag, 4. August. Vorstellungsbeginn ist immer um 20.30 Uhr. Der Eingang zum Innenhof der Gnadenthal-Schulen führt über das Blaue Tor in der Kupferstraße 23.

Ingolstädter Altstadttheater plant Premiere unter freiem Himmel

Und worum geht’s? Emmi und Flo können beide nicht schlafen. In drückenden Sommernächten wandern sie einsam durch die Stadt und treffen im Morgengrauen aufeinander. Nach einem ersten Knall nähern sie sich langsam an und merken nach und nach, was die Gründe für ihre Schlaflosigkeit sind.

Karten für alle Termine sind erhältlich unter kontakt@altstadttheater.de oder 0176-32607265. Weitere Informationen gibt es unter www.altstadttheater.de oder auf www.facebook.com/altstadttheater sowie unter www.instagram.com/altstadttheater oder unter www.twitter.com/altstadttheater. (AZ)