Altstadttheater Ingolstadt: Von Konzert bis Quizshow

Das Altstadttheater Ingolstadt präsentiert im Februar 2025 ein abwechslungsreiches Programm, das sowohl literarische als auch musikalische Höhepunkte bietet. Von mitreißender Musik bis hin zu spannenden Theateraufführungen – der Februar verspricht für jeden Geschmack etwas.

Programmübersicht:

Samstag, 8. Februar, 20.30 Uhr – Sebastian Schlagenhaufer: Ludwig II trifft Dr. Gudden Sebastian Schlagenhaufer bringt die faszinierende Geschichte von Ludwig II. und seinem Arzt Dr. Gudden auf die Bühne. Eine packende Inszenierung, die das Publikum in die Welt der bayerischen Monarchie entführt.

Samstag, 15. Februar, 20.30 Uhr – Schmidtanand: Tausendundoamoe Schmidtanand präsentiert ein unterhaltsames Programm, das mit Witz und Charme die kleinen und großen Absurditäten des Lebens beleuchtet.

Sonntag, 16. Februar, 18.30 Uhr – Falco Blome: Hinterkaifeck In „Hinterkaifeck“ nimmt Falco Blome das Publikum mit auf eine spannende Reise in die dunkle Geschichte eines der mysteriösesten Verbrechen Deutschlands.

Donnerstag, 20. Februar, 20.30 Uhr – Brot & Spiele – Die Quizshow im Altstadttheater Bei „Brot & Spiele“ erwartet die Zuschauer*innen ein unterhaltsamer Quizabend, der Wissen und Spaß vereint. Ein interaktives Erlebnis, bei dem das Publikum aktiv teilnehmen kann.

Freitag, 21. Februar, 20.30 Uhr – Rory Six: Ein wenig Farbe Rory Six bringt mit „Ein wenig Farbe“ ein musikalisches Highlight auf die Bühne, das mit seinen eingängigen Melodien und tiefgründigen Texten begeistert.

Samstag, 22. Februar, 20.30 Uhr – Elisabeth De Roo: Kein leichtes Mädchen Ein eindringlicher Liederabend, der basierend auf 98 Interviews mit Menschen aus der Sexarbeit deren Geschichten erzählt und Raum für Diskussionen schafft.

Mittwoch, 26. Februar, 20.30 Uhr – Premiere: Außerirdische Empfängnis Zum Abschluss des Monats feiert Sascha Fersch mit seiner neuen Produktion „Außerirdische Empfängnis“ Premiere. Ein Stück, das mit Humor und Fantasie die Grenzen des Gewöhnlichen sprengt. Das Altstadttheater Ingolstadt lädt alle Kulturinteressierten ein, sich von einem spannenden und abwechslungsreichen Programm im Februar 2025 begeistern zu lassen. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets und erleben Sie unvergessliche Abende voller Emotionen, Musik und Theaterkunst!

Alle Infos zum weiteren Programm gibt es unter www.altstadttheater.de im Internet und Karten für alle Vorstellungen gibt es per Mail unter kontakt@altstadttheater.de oder 0174-5426698. Sowohl das Konzert von The Funny Valentines am 2. Februar als auch die Vorstellungen von „Alte Liebe“ im Februar sind bereits ausverkauft, aber für „Alte Liebe“ gibt es noch Karten für die nächsten Vorstellungen ab März. (AZ)