Ingolstadt

vor 16 Min.

Am Amtsgericht Ingolstadt wird die elektronische Akte eingeführt

Am Landgericht Ingolstadt türmten sich einst die Aktenberge. Schuld war insbesondere eine wahre Flut an Dieselklagen. Die Einführung der elektronischen Akte hat das geändert.

Plus Am Amtsgericht Ingolstadt startet ein Pilotprojekt. Dort sollen Insolvenzverfahren künftig digital abgewickelt werden.

Von Luzia Grasser

Elisabeth Kurzweil denkt noch mit Schrecken an jene Zeiten zurück, in denen sich am Landgericht Ingolstadt die Akten turmhoch stapelten. Vor allen Dingen Tausende von Dieselklagen machten dem Gericht zu schaffen, die Mitarbeiter wussten nicht mehr, wohin mit all dem Papier. Die Schreibtische waren umgeben von Akten, auf den Fluren wurde jeder Zentimeter zugestellt. „Das ganze Haus ist quasi übergelaufen“, sagt die Präsidentin des Landgerichts. Doch dann kam am Landgericht die elektronische Akte, die E-Akte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen