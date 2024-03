Am Arbeitsmarkt ist noch kein Frühling in Sicht

In der Region Ingolstadt ist die Arbeitslosigkeit im Februar leicht angestiegen. Überraschend ist das für die Experten nicht.

"Der Winter macht aktuell noch keine Anstalten, dem Frühjahr das Feld zu überlassen, zumindest den regionalen Arbeitsmarkt betreffend" - das sagt Johannes Kolb, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ingolstadt. "Die Arbeitslosigkeit stieg im Februar im Vergleich zum Vormonat erwartungsgemäß nochmals leicht an. Insgesamt mangelt es an Dynamik. Dies ist vor allem der fehlenden Zuversicht in eine kurzfristige wirtschaftliche und konjunkturelle Belebung geschuldet“, so Kolb.

In der Region rund um Ingolstadt sind 8554 Menschen arbeitslos

Zum Stichtag im Februar waren in der Region 8554 Menschen arbeitslos gemeldet, 130 mehr als noch im Januar. Gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres nahm die Zahl der Betroffenen um 720 Personen deutlich zu. Die aktuelle Arbeitslosenquote pendelt sich wie im Vormonat bei 2,9 Prozent ein. Vor einem Jahr lag sie noch bei 2,7 Prozent.

Johannes Kolb, Chef der Ingolstädter Agentur für Arbeit. Foto: Doris Staudenmeyer

„Die aktuelle Zunahme beschränkt sich in erster Linie auf den Rechtskreis der Arbeitslosenversicherung. Besonders betroffen waren vor allem Beschäftigte aus den Segmenten Fertigungstechnik, Handel, Verkehr und Logistik“, erläutert der Agenturchef.

Bei der Arbeitsagentur Ingolstadt sind 3100 Lehrstellen gemeldet

Kolb verweist auch auf den Ausbildungsmarkt. Denn wer im September eine Lehre beginnen möchte, der sollte sich jetzt an die Berufsberatung der Agentur für ein individuelles Beratungs- oder Vermittlungsgespräch wenden. Möglich ist das am einfachsten per Mail an Ingolstadt.Berufsberatung@arbeitsagentur.de.

Das Angebot an Ausbildungsplätzen ist in allen Segmenten umfangreich, breit gefächert und attraktiv, heißt es seitens der Agentur. Insgesamt mehr als 3100 Lehrstellen stehen den rund 1800 interessierten Bewerberinnen und Bewerbern zur Auswahl bereit. Vor allem im Handel und Verkauf, im Bank- und Bürobereich, in Zahnarztpraxen oder Kfz-Werkstätten bieten viele Unternehmen Ausbildungsmöglichkeiten an.

Lesen Sie dazu auch

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist die Arbeitslosenquote im Februar nochmals um 0,1 Punkte auf 3,1 Prozent angestiegen (Vorjahr: 2,8 Prozent). Zum Stichtag wurden 1790 Personen als arbeitslos gezählt, 53 mehr als im Vormonat , 176 mehr als noch vor einem Jahr. 872 Arbeitsstellen sind als vakant gemeldet, sechs weniger als im Vormonat , 108 mehr als vor Jahresfrist.

Im Stadtgebiet Ingolstadt hat sich die Zahl der arbeitslosen Menschen im Berichtsmonat Februar um 27 Personen auf insgesamt 2958 Betroffene erhöht (Vorjahr: 2836 Personen). Die aktuelle Arbeitslosenquote pendelt sich erneut bei 3,6 Prozent ein Vor Jahresfrist lag sie bei 3,5 Prozent. Zum Zähltag waren 1436 unbesetzte Stellen gemeldet, 36 mehr als vor Monatsfrist.

Im Landkreis Eichstätt stieg die Arbeitslosigkeit im Februar nochmals leicht an. Zum Stichtag waren 1908 Personen auf Arbeitssuche, 22 mehr als im Vormonat , 205 mehr als vor Jahresfrist. Die Arbeitslosenquote beläuft sich Ende Februar – wie im Januar - auf gute 2,5 Prozent (Vorjahr: 2,2 Prozent). 1121 Arbeitsstellen und damit 57 weniger als im Januar, sind den Vermittlungsfachkräften als vakant gemeldet.