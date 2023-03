Ingolstadt

13:28 Uhr

Am Donnerstag wird am Klinikum gestreikt

Artikel anhören Shape

Am Donnerstag wird am Klinikum in Ingolstadt gestreikt. Das Krankenhaus erwartet Einschränkungen in der medizinischen Versorgung.

Am Donnerstag, 30. März, bestreikt die Ärztegewerkschaft Marburger Bund das Klinikum Ingolstadt. Durch den Warnstreik seien deutliche Einschränkungen in der medizinischen Versorgung der Patientinnen und Patienten zu erwarten, heißt es vonseiten des Klinikums. Planbare Operationen am Klinikum Ingolstadt wurden verschoben Voraussichtlich werden alle Fachbereiche des Klinikums durch den Warnstreik der Ärztegewerkschaft betroffen sein. Planbare Operationen am 30. März wurden abgesagt und die Betroffenen informiert. Die Notfallversorgung ist laut Klinikum aber sichergestellt. Das Klinikum bittet die Menschen, an diesem Tag nur im Notfall in die Klinik für Akut- und Notfallmedizin zu kommen, um die beschränkten Kapazitäten dort nicht zu überlasten. Am Streiktag wird mit einer Besetzung wie an Wochenenden gearbeitet. Deshalb ist mit längeren Wartezeiten zu rechen. Für Besucherinnen und Besucher gibt es keine Einschränkung.

Themen folgen