Am IN-Campus wird ein Schnellladepark für E-Autos gebaut

Am IN-Campus, direkt neben dem Audi Sportpark, bauen die Stadtwerke Ingolstadt (SWI) einen neuen Schnellladepark.

Eröffnung der zwölf Schnellladesäulen am IN-Campus mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt soll im Sommer sein. Bis zu zehn weitere Ladepunkte können dort später noch zusätzlich errichtet werden.

Bisher gibt es einen Schnellladepark in Ingolstadt am Audi-Kreisel

Bisher betreiben die Stadtwerke bereits einen Schnellladepark an der Friedrichshofener Straße am Audi-Kreisel. Dort stehen vier Ladepunkte zur Verfügung, die zu den meist genutzten unter den rund 70 SWI-Lademöglichkeiten in Ingolstadt gehören. Von Schnellladesäulen spricht man bei einer Leistung von bis zu 300 kW, die anderen Ladepunkte im SWI-Netz bringen Strom mit bis zu 22 kW in die Fahrzeugakkus