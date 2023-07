Am Klinikum in Ingolstadt gibt es wieder ein Café

Mit dem Beginn der Corona-Pandemie hat das Café am Klinikum Ingolstadt geschlossen. Jetzt können Patienten und Besucher wieder Kaffee, Kuchen und Snacks genießen.

im Klinikum Ingolstadt hat ein neues Café eröffnet. Das Kanne Café lädt Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besucher mit zahlreichen Sitzmöglichkeiten und einem breiten Speisen-und Getränkeangebot zum Verweilen ein.

Mit dem Beginn der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Beschränkungen hatte auch das Café am Haupteingang des Klinikums Anfang 2020 seine Pforten geschlossen. Ab sofort gibt es für Patienten und ihre Angehörigen wieder die Möglichkeit, sich auf Kaffee und Kuchen oder einen Snack gemütlich zusammenzusetzen. Das Kanne Café hat noch einen weiteren Standort im Ärztehaus.

Neben dem Café am Klinikum Ingolstadt gibt es einen Kiosk

„Wir freuen uns sehr, dass die Patienten und ihre Angehörigen wieder einen zusätzlichen Ort finden, an dem sie sich austauschen oder Wartezeit überbrücken können“, betont Jochen Bocklet, Geschäftsführer Finanzen und Infrastruktur, Personal und Berufsbildungszentrum Gesundheit. „Die Corona-Pandemie liegt erst seit wenigen Monaten hinter uns. Mit dem Café kehrt wieder Normalität in einem wichtigen Bereich zurück“, erklärt Dr. Andreas Tiete, Geschäftsführer Medizin, Pflege und Informationstechnologie sowie Ärztlicher Direktor.

Das Speisen- und Getränkeangebot des Cafés reicht von Salaten, Wraps und Bowles bis hin zu belegten Brötchen, Snacks sowie Kaffee und Kuchen. Das Café hat Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet. Direkt daneben betreibt das Kanne Café außerdem einen Kiosk, in dem Snacks, Getränke, Hygieneartikel, Zeitschriften und Spielwaren erworben werden können. (AZ)