Am Klinikum Ingolstadt sind wieder Besuche möglich

Mit negativem Corona-Test sind wieder Besuche im Klinikum Ingolstadt erlaubt. Einschränkungen gibt es dennoch weiterhin.

Das Klinikum Ingolstadt öffnet ab Montag, 7. März, wieder seine Türen für Besucher und Besucherinnen – vorausgesetzt, sie bringen einen aktuellen negativen Test mit. Das teilt das Krankenhaus mit. Diese Bedingung gilt für alle Besucher unabhängig von ihrem Immunstatus, also ob sie geimpft, genesen oder ungeimpft sind.

Ein Schnelltest hat eine Gültigkeit von 24 Stunden

„Wir wissen, wie wichtig der Kontakt zu den Angehörigen für unsere Patientinnen und Patienten ist. Gleichzeitig müssen wir unsere oft immungeschwächten Patienten vor einer Ansteckung schützen. Das gilt auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn sie sind es, die unsere Gesundheitsversorgung rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche aufrechterhalten. Eine Öffnung kann deswegen nur aufgrund einer sehr sorgfältigen Abwägung stattfinden“, kündigt Andreas Tiete, Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor des Klinikums, an. Ein Antigen-Schnelltest von autorisierter Stelle besitzt für 24 Stunden Gültigkeit, ein PCR-Test für 48 Stunden.

Direkt vor dem Klinikum Ingolstadt befindet sich eine Teststation

Direkt vor dem Ärztehaus am Klinikum befindet sich die Teststation der Johanniter (Levelingstraße 21). Die Station ist von Montag bis Freitag von 7.30 bis 9 Uhr und von 13 bis 16 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag von 10.30 bis 16 Uhr. Jeder Patient kann zwei Besucher namentlich benennen, die im digitalen Besuchersystem des Klinikums hinterlegt werden. Besucher sollen deswegen ihren Ausweis mitbringen. Pro Tag ist ein Besucher für eine halbe Stunde im Zeitraum von 14 bis 17 Uhr zugelassen, der das Klinikum über den Haupteingang betreten kann. Ausgeschlossen sind Personen mit Erkältungssymptomen. Das gilt auch für Personen, die in den vergangenen zehn Tagen Kontakt zu an Corona Erkrankten hatten. Der Haupteingang an der Krumenauerstraße ist ab 7. März wieder von 14 bis 17 Uhr für Besucher von Patienten geöffnet. Patienten dagegen dürfen das Klinikum ausschließlich über den Eingang West (neben der Notaufnahme) betreten. Dies gilt sowohl für ambulante als auch stationäre Patientinnen und Patienten. (nr)