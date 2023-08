Am Klinikum Ingolstadt wurde das 1500. Baby geboren

Schon 1500 Babys kamen dieses Jahr am Klinikum in Ingolstadt zur Welt. Demnächst findet wieder eine digitale Infoveranstaltung für werdende Eltern statt.

Es ist eine stolze Zahl: Im Klinikum Ingolstadt hat dieses Jahr bereits das 1500. Baby das Licht der Welt erblickt. Es heißt Ana. Die neue Erdenbürgerin aus Ingolstadt ist nach ihrem Bruder Noa das zweite Kind ihrer Eltern Jelena und Damir und bringt mit einer Größe von 56 Zentimetern 3450 Gramm auf die Waage.

„Ich bin mit der Geburt im Klinikum sehr zufrieden, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über die Verpflegung und das Zimmer – es ist rundum alles super gelaufen“, sagt Mama Jelena. Und das Wichtigste: „Ohne Komplikationen.“

Das Klinikum Ingolstadt ist in der Region 10 in Kooperation mit dem Ameos Klinikum Neuburg das einzige Perinatalzentrum der höchsten Stufe und kann damit in jeder Situation eine optimale Versorgung gewährleisten. „Mütter und Väter wissen die sichere Umgebung und die individuelle Atmosphäre in der Geburtshilfe des Klinikums Ingolstadt zu schätzen“, sagt Professor Babür Aydeniz, Direktor der Frauenklinik. Hebamme Maria Ehrenstraßer überbrachte stellvertretend Glückwünsche und ein Stofftier für das Jubiläumsbaby.

Digitale Infoveranstaltung für werdende Eltern am Klinikum Ingolstadt

Für werdende Eltern bietet das Klinikum Ingolstadt digitale Informationsveranstaltungen an. Diese finden alle zwei Monate donnerstags um 17 Uhr digital über MS Teams statt. Die nächste Veranstaltung ist am 10. August, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte können sich über die Website des Klinikums Ingolstadt zuschalten: https://klinikum-ingolstadt.de/klinik/mutterkindzentrum/betreuung-im-zentrum/#1511873423694-3aa6bfe7-8981. (AZ)