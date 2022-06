Ingolstadt

Am Stadttheater Ingolstadt bläst der Südwind

Plus Am Mittwoch beginnt in Ingolstadt das Südwind-Festival für jungen Theater-Publikum. Die Rampe vor dem Stadttheater soll dabei mehr sein als nur ein Farbtupfer.

Von Luzia Grasser

Es ist heiß draußen, doch die jungen Männer und Frauen hämmern, nageln und schleppen bunt bemalte Holzplatten durch die Mittagssonne. Denn vor dem Stadttheater entsteht eine bunte – und barrierefreie – Landschaft mit Parcours-Elementen, Sitzplätzen und Flächen, um sich einfach hinzulegen. Herzstück ist eine Rampe, deren Einzelteile in den vergangenen Tagen wie ein Puzzle vor dem Theater zusammen gesetzt worden ist. Und diese Rampe, an deren Bau zahlreiche Jugendliche aus der Stadt – aus Schulen, Jugendgruppen und Ausbildungseinrichtungen – mitgewirkt haben, wird eine wichtige Rolle spielen in den kommenden Tagen. Am Mittwoch, 29. Juni, wird in Ingolstadt das erste bayerische Theatertreffen für junges Publikum eröffnet. Künftig wird Südwind immer im Wechsel mit den Bayerischen Theatertagen stattfinden.

