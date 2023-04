Am Westpark-Kreisel stoßen zwei Autos zusammen: Zeugen gesucht

Eine 64-Jährige aus Ingolstadt ist in den Kreisverkehr am Westpark eingefahren. Ein anderer Autofahrer hat die Spur gewechselt. Wer hat den Zusammenstoß gesehen?

Eine 64-jährige Ingolstädterin ist am Dienstag gegen 10.10 Uhr mit ihrem Auto, einem Rover, auf dem linken Fahrstreifen am Westpark in den Audi-Kreisel eingefahren. Gleichzeitig fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem vermutlich schwarzen Seat ebenfalls in den Kreisverkehr ein und wechselte hierbei vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei kam es zwischen beiden Fahrzeugen zum Zusammenstoß.

Das Auto der Ingolstädterin wurde auf der kompletten rechten Fahrzeugseite verkratzt und es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen, heißt es im Polizeibericht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-4410 entgegen. (AZ)