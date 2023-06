"American Dreams" mit vier Saxofonen gibt es beim Konzertverein Ingolstadt

Echte "American Dreams" finden auf der Bühne des Stadttheaters Ingolstadt Gehör. Zu einem Konzert kommt dort das Arcis Saxophon Quartett.

Der Konzertverein Ingolstadt beendet seine Saison 2022/23 mit dem Arcis Saxophon Quartett am Mittwoch, 14. Juni, um 20 Uhr im Festsaal des Stadttheaters. Unter dem Motto "American Dreams" stehen Bearbeitungen von Werken von Antonin Dvorak, George Gershwin, Leonard Bernstein und Jacob Ter Veldhuis auf dem Programm.

Endlos bezaubernde Prärielandschaften, der aufregende Puls der Stadt, die niemals schläft, das „swingende“ Südstaatenleben, Geschichten voller Träume, Hoffnungen und Liebe: In "American Dreams" präsentiert das Quartett die ganze musikalische Bandbreite des American Way of Life – und nimmt das Publikum mit auf einen einzigartigen musikalischen Streifzug durch das große, weite Amerika.

Das Arcis Saxophon Quartett tritt beim Konzertverein Ingolstadt auf

Das Arcis Saxophon Quartett mit Claus Hierluksch (Sopransaxofon), Ricarda Fuss (Altsaxofon), Anna-Marie Schäfer (Tenorsaxofon) und Jure Kiez (Baritonsaxofon) begeistert das Publikum mit brennender Leidenschaft, charismatischer Bühnenpräsenz und höchster Virtuosität und lässt so den Funken überspringen. In hochprofessioneller Feinarbeit loten die vier Musiker das Verhältnis von individueller Aussagekraft und kammermusikalischer Verworrenheit aus.

Karten sind beim Konzertverein Ingolstadt unter der Telefonnummer 0151 51600800 oder per Mail unter konzertvereinIN-karten@gmx.de erhältlich. Schüler- und Studentenkarten gibt es für alle Konzerte um vier Euro. (AZ)

