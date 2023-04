Ampelanlage schaltet falsch: Fußballfans werden geblitzt

Die Polizei hat Autofahrer in Ingolstadt vor einem Fußballspiel aufgefordert, über eine rote Ampel zu fahren. Der Schnappschuss zum Stadionbesuch war diesmal umsonst.

Zahlreiche Fußballfans dürften vor dem Spiel des FC Ingolstadt gegen die Münchner Löwen am 3. April ziemlich irritiert gewesen sein. Stand da doch an der Kreuzung Manchinger Straße/ Eriagstraße ein Verkehrspolizist, der die Autofahrer aufforderte, bei Rot über die Ampel zu fahren mit der Folge, dass sie sofort von der dortigen Red- and Speed-Anlage geblitzt wurden. Doch die Polizei gibt Entwarnung. Der "Schnappschuss zum Stadionbesuch", wie es im Polizeibericht heißt, ist völlig kostenlos. Mit einem Strafzettel muss also niemand rechnen.

Die Zuschauer sollten pünktlich zum Spiel des FC Ingolstadt gegen die Münchner Löwen kommen

Den Hintergrund für die ungewöhnliche Aktion liefert die Polizei in ihrem Bericht gleich mit. Demnach war die Ampelanlage an der Salierstraße falsch geschaltet, was zur Folge hatte, dass die Grünphase für die Autofahrer auf der Manchinger Straße nur wenige Sekunden lang war. Um einen Rückstau auf die Autobahn zu vermeiden und um sicherzustellen, dass die Fans pünktlich zum Spiel kommen, hat schließlich die Polizei den Verkehr geregelt. Rund 20 Minuten - von 18.05 bis 18.25 Uhr - lang wurde geblitzt, dann war der zuständige Mitarbeiter der Stadt Ingolstadt, der in Vohburg wohnt, vor Ort und hat die Ampel auf das passende Programm geschaltet. Genauso wie das Fußballspiel endete demnach auch die Verkehrsaktion: ohne Punkte. (AZ)