Amtsgericht Ingolstadt: Cannabis, Abschiebungen und Insolvenzen

Das Amtsgericht Ingolstadt hat mit einer hohen Arbeitsbelastung zu kämpfen. Sogar mit einer höheren als der bayernweite Durchschnitt. Dies berichtet Direktor Günter Mayerhöfer, als er am Mittwoch mit Pressesprecherin Celina Nappenbach und Geschäftsleiter Martin Altrichter Bilanz für das Jahr 2024 zieht. Gründe für das enorme Pensum gibt es mehrere.

Die Mitarbeiter am Amtsgericht Ingolstadt seien zu 110 bis 120 Prozent ausgelastet, im Schnitt also zehn bis 20 Prozent zu viel, sagt Mayerhöfer. Dies errechne ein System des Ministeriums das Verfahrenseingänge und Bearbeitungsdauer berücksichtige. Verglichen mit anderen Gerichten im Freistaat liegt Ingolstadt damit im oberen Drittel der Arbeitsbelastung. Nur die „Flughafengerichte“ seien noch stärker eingebunden. „Flughafengerichte“ sind solche, in deren Zuständigkeitsbereich ein Flughafen liegt wie zum Beispiel in Erding. Diese Gerichte müssen sich mit Massenklagen aus dem Fluggastrecht - etwa bei Verspätungen - auseinandersetzen, die immer mehr werden, erklärt Nappenbach. Aber auch das Amtsgericht Ingolstadt kennt derartige Massenverfahren: Die Dieselverfahren etwa, die am Landgericht Ingolstadt inzwischen weitgehend abgeschlossen sind, beschäftigen das Amtsgericht nach wie vor. Auch Klagen gegen private Krankenversicherungen wegen Beitragserhöhungen nehmen zu. Und immer mehr Menschen gehen gegen den Meta-Konzern und den Umgang mit ihren Daten vor. Großkanzleien hätten sich mittlerweile auf diese Klagen spezialisiert und überhäuften das Amtsgericht mit standardisierten Schriftsätzen, erzählt Nappenbach. Das binde Personal.

Das Amtsgericht Ingolstadt hat es immer häufiger mit Insolvenzen zu tun

Insgesamt wurden am Amtsgericht im vergangenen Jahr 1847 Zivilverfahren eröffnet, so der Direktor. Im Jahr 2020, also vor der Corona-Pandemie, waren es mit 2058 noch etwas mehr. Dieser leichte Rückgang sei ein bundesweiter Trend, die Verfahren werden allerdings immer komplexer, weil die deutsche Gesellschaft immer internationaler und weniger homogen sei. Zur Verdeutlichung nennt Mayerhöfer folgendes Beispiel: „Erbt ein Mann aus Deutschland mit einer Frau aus dem Iran ein Grundstück in der Türkei, welches Recht ist dann anzuwenden?“

Die Auslastung des Familiengerichts ist „gleichbleibend hoch“, berichtet Nappenbach. 2024 waren es 1693 Fälle, 2020 1593, gibt Altrichter an. Betreuungsverfahren laufen 2684. Stark gestiegen sind die Zahlen der Insolvenzen. Waren es 2020 noch 117 Verbraucherinsolvenzen, waren es 2024 bereits 267 - eine Steigerung um über 100 Prozent. Die Unternehmensinsolvenzen wuchsen von 205 auf 326 an. In der Mobiliarvollstreckung, also beispielsweise der Pfändung von Konten, erreichte man 2024 einen Rekordwert von 6376 (2020: 5110). „Das ist ein enormer Anstieg, der für uns ein großes Problem darstellt“, sagt Altrichter. So kurzfristig könne man personell nämlich nicht reagieren.

Das Amtsgericht Ingolstadt wird künftig für noch mehr Abschiebungen zuständig sein

Ein große Herausforderung stellt für das Amtsgericht Ingolstadt auch die „sich langsam verabschiedende Boomer-Generation“ dar, wie der Direktor sagt. Zwischen Mitte 2024 und Mitte 2025 gehen vier Richterinnen und Richter in den Ruhestand. Dies betrifft vor allem das Familiengericht. Da es in der Justiz eine dreimonatige Wiederbesetzungssperre gibt, reißt diese Entwicklung eine enorme Lücke am Amtsgericht, das insgesamt mit 21 Richterstellen ausgestattet ist. Und auch nach der Sperre sei es zunehmend schwerer die Stellen zu besetzen, so Nappenbach. Auffangen müssten die Arbeit die übriggebliebenen Kollegen, insbesondere wenn es um Eilsachen geht. Das führe dazu, das andere Verfahren, wie etwa Verkehrsunfälle, länger liegen.

Reine Strafverfahren wurden im vergangenen Jahr 1597 verhandelt, was ebenfalls einen Rückgang bedeutet (2020: 2071). Die ermittlungsrichterlichen Verfahren würden allerdings zunehmen (2020: 2863, 2024: 3754) und auch langwieriger und umfangreicher werden durch verschiedene gesetzgeberische Maßnahmen wie etwa Videovernehmungen, berichtet Mayerhöfer. Besonders beschäftigt hat das Ingolstädter Amtsgericht 2024 die Veränderungen beim Cannabis-Gesetz und die Abschiebungshaft. 311 Betäubungsmittel-Altfälle mussten wegen der Gesetzesänderung händisch nachgeprüft werden. Keines der Verfahren führte jedoch zu einer Freilassung der Verurteilten, sagt Altrichter. 430 Abschiebungshaftverfahren haben die Richter vergangenes Jahr bearbeitet. Die hohe Zahl liege vor allem an der Abschiebehafteinrichtung in Eichstätt, erklärt Nappenbach. Ab Juni dürften es sogar noch mehr Fälle werden. Denn die Justiz hat eine Zuständigkeitskonzentration auf diejenigen Gerichte beschlossen, die häufig mit Abschiebungen zu tun haben und sich daher am besten auskennen. Dann muss Ingolstadt die Fälle sechs weiterer Gerichte übernehmen, zum Beispiel die des Amtsgerichts München. Mehr Personal gibt es deshalb aber nicht.