Anfahrendes Auto erwischt in Ingolstadt eine Fußgängerin

In Ingolstadt hat ein Autofahrer eine Fußgängerin übersehen und diese angefahren. Die Frau musste nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine erhebliche Beinverletzung hat eine Fußgängerin erlitten, die am Dienstagvormittag im Stadtgebiet Ingolstadt von einem anfahrenden Auto erfasst wurde. Das teilte die Polizei mit. Ein 84-jähriger Autofahrer wollte gegen 9.51 Uhr von der Dorfstraße nach rechts in die Münchener Straße abbiegen. An der Einmündung stehend beobachtete der Ingolstädter Rentner hierzu den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Fahrzeugverkehr.

Beim Anfahren übersah er jedoch eine Fußgängerin, die zwischenzeitlich vor seinem Fahrzeug die Dorfstraße auf der dortigen Fußgängerfurt überquerte. Die 51-jährige Ingolstädterin wurde von dem anfahrenden Auto frontal erfasst. Bei dem Zusammenstoß zog sie sich eine Sprunggelenksfraktur zu. Die Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Auto des Unfallverursachers blieb unbeschädigt. (nr)