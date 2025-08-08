Icon Menü
Ingolstadt: Anhänger löst sich während der Fahrt und verletzt Radler

Ingolstadt

In Ingolstadt hat sich der Anhänger von einem Auto gelöst und rollte gegen einen Pedelec-Fahrer. Welche Folgen das hatte.
    • |
    • |
    • |
    In Ingolstadt hat sich ein Anhänger gelöst und einen Radfahrer verletzt.
    In Ingolstadt hat sich ein Anhänger gelöst und einen Radfahrer verletzt. Foto: Lino Mirgeler/dpa (Symbolbild)

    Ein 55-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen fuhr am Mittwoch gegen 12 Uhr mit seinem VW Touran auf der Kurt-Huber-Straße in Richtung Gerhart-Hauptmann-Straße in Ingolstadt, als sich kurz nach der Einmündung zum Viehmarktplatz der mitgeführte Einachsanhänger von seinem Auto löste. Der Anhänger kam auf die Gegenfahrbahn und traf mit der Deichsel einen entgegenkommenden 62-jährigen Radfahrer aus Ingolstadt, der mit seinem Pedelec in Richtung Regensburger Straße unterwegs war. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht, wie die Polizei mitteilt. Der Anhänger setzte seine Fahrt fort und stieß noch gegen das hintere linke Rad eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten Audi einer 29-Jährigen aus dem Landkreis Pfaffenhofen und kam dort zum Stehen. Der Radfahrer benötigte keine sofortige ärztliche Behandlung, er konnte jedoch nicht weiterfahren, da das Vorderrad seines Pedelecs verbogen und der Reifen platt war. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Die Anhängerkupplung wies keine Schäden auf, sodass die Polizei davon ausgeht, dass der Touran-Fahrer den Anhänger nicht richtig befestigt hatte. (AZ)

