Anmeldungen für den Girls' und Boys' Day sind jetzt möglich

Mit einem besonderen Tag am 25. April sollen Jugendliche traditionelle Geschlechterrollen in der Berufswelt überdenken. In Ingolstadt beteiligen sich zahlreiche Unternehmen.

"Jetzt kommst Du! "– Unter diesem Motto startet die diesjährige Kampagne des Girls' und Boys' Day, einer Initiative, die Schülerinnen und Schülern ermöglicht, in Berufe hineinzuschnuppern, die traditionell von ihrem Geschlecht weniger gewählt werden. In Ingolstadt gibt es zahlreiche Unternehmen und Organisationen, die sich am 25. April beteiligen und den Schülerinnen und Schülern Einblicke in ihre Arbeit ermöglichen.

Der Girls' und Boys' Day zielt darauf ab, traditionelle Geschlechterrollen in der Berufswahl zu durchbrechen. Schülerinnen und Schüler bekommen die Chance, Berufe zu erkunden, die traditionell mit dem anderen Geschlecht assoziiert werden. So können sie dazu beitragen, Geschlechterklischees zu überwinden und ein breiteres Verständnis von Berufsmöglichkeiten zu entwickeln.

Die Veranstaltung ist für alle Geschlechter zugänglich. Bei Fragen zur Buchung in diesen Fällen steht die Gleichstellungsstelle der Stadt gerne als Ansprechpartnerin zu Verfügung. Der Gleichstellungsbeauftragten Anja Assenbaum ist es wichtig, dass möglichst viele Jugendliche die Chance zur Teilnahme nutzen können, um neue Erfahrungen zu machen und im Berufswahlprozess Sicherheit zu gewinnen.

Die Stadt Ingolstadt bietet wieder in vielen Ämtern und Dienststellen die Möglichkeit einen Platz zu buchen. Jungs melden sich direkt auf www.boysday.de und die Mädchen über www.girlsday.de im Radar an. Die Stadt Ingolstadt bietet in diesem Jahr 62 Plätze für Mädchen und 47 Plätze für Jungs. Die Mädchen können den Aktionstag im Zweckverband Müllverwertungsanlage, bei der Stadtbus Ingolstadt GmbH, im Amt für Informations- und Datenverarbeitung, im Amt für Brand- und Katastrophenschutz, der Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen GmbH, der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft GmbH, der Zentralkläranlage und im Umweltamt verbringen.

In Ingolstadt findet am 25. April der Girls' und Boys' Day statt

Für die Buben gibt es Angebote in der Spitalstiftung (Heilig Geist Spital und Anna-Ponschab Haus), in mehreren städtischen Kitas, der Stadtbücherei Ingolstadt, im Hauptamt, im Peter-Steuart-Haus und im Kulturamt. Neu ist in diesem Jahr ein Angebot in der Sozialverwaltung des Jobcenters. Hier können in einem Planspiel die Aufgaben rund um Jugendliche im Leistungsbezug kennengelernt werden.

Schülerinnen und Schüler aller Schularten ab der 7. Klasse und bis maximal 17 Jahren können am Aktionstag teilnehmen. Bei einzelnen Projekten gibt es Abweichungen, diese und weitere Informationen zum Angebot sind den Ausschreibungstexten im Internet zu entnehmen. Die Teilnahme muss von der jeweiligen Schule genehmigt werden. Die Anmeldung können alle selbst über die Internetseiten www.girls-day.de und www.boys-day.de vornehmen. Über das Girls' und Boys' Day Radar findet man alle Angebote in der gewünschten Region.

Bei einer Anmeldung für ein Angebot der Stadt Ingolstadt erhalten die Jugendlichen und deren Eltern nach der Anmeldung im Internet weiterführende Informationen zur gewählten Stelle und dem Veranstaltungstag bei der Stadt per Post. Anmeldeschluss für die Angebote der Stadt Ingolstadt und der städtischen Beteiligungsunternehmen ist der 21. April. (AZ)