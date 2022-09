Anzahl der Unfälle mit E-Bikes nimmt zu

Obwohl die Anzahl der Fahrradunfälle insgesamt in Ingolstadt zurückgegangen ist, bereiten die Pedelecs der Polizei Sorgen. Das größte Problem bleibt der fehlende Helm.

Die Anzahl der Unfälle mit Fahrradbeteiligung ist in den vergangenen Jahren in Ingolstadt zwar nicht weiter gestiegen, doch dafür wird eine Gruppe an Radlern darunter immer größer. Die Rede ist von Fahrerinnen und Fahrern von Pedelecs, umgangssprachlich E-Bikes genannt.

Die Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Fahrrädern haben sich innerhalb von fünf Jahren so entwickelt: 2017 waren es 396, davon 27 mit E-Bike. 2018 waren von 407 Unfällen 32 mit E-Bike-Beteiligung, 2019 waren es 41 von 394 Unfällen. 2020 gingen die Zahlen dann wieder nach unten (349 Unfälle, davon 39 mit E-Bike), bevor 2021 dann die Unfälle mit Pedelec umso deutlicher anstiegen: Von insgesamt 299 Verkehrsunfällen mit Fahrradbeteiligung waren es 52 mit E-Bike. „Man erkennt, dass diese Unfallzahlen mit Pedelecs ständig ansteigend sind und im Jahr 2019 bereits rund 16 Prozent der Gesamtzahlen einnahmen“, sagt Polizeihauptkommissar Christian Petz vom Verkehrsbereich der Polizeiinspektion Ingolstadt. Auf ein Problem will er besonders hinweisen: „Leider liegt die Nutzung des Fahrradhelmes trotz verschiedenster Aktionen der Polizei noch immer in einem sehr niedrigen Bereich.“ Nur ungefähr zehn Prozent der bei Verkehrsunfällen beteiligten Radfahrenden würden nachweislich einen Fahrradhelm tragen, berichtet Petz. Dabei könne ein Helm bei Stürzen schwere Kopfverletzungen verhindern. „Bitte tragen Sie einen Fahrradhelm und schützen Sie sich vor schweren Verletzungen.“

"Geisterradler" verursachen in Ingolstadt besonders viele Unfälle

Die Pandemie habe generell im Straßenverkehr sinkende Unfallzahlen bewirkt, erzählt der Polizist. Vor allem im Bereich des motorisierten Verkehrs mit einem Rückgang von rund 25 Prozent, bei den Radunfällen lag das Minus bei circa zwölf Prozent. Vor der Pandemie lag man in Ingolstadt konstant bei 400 Unfällen pro Jahr. Durch die coronabedingten monatelangen Beschränkungen sei das Fahrrad offenbar mehr genutzt worden während sich der motorisierte Verkehr erheblich verringert habe, sodass das Konfliktpotenzial gesunken sei, vermutet Petz.

Das Unfallgeschehen verteilt sich laut Polizei relativ gleichmäßig auf Ingolstadts großen innerstädtischen Bereich mit vielen Kreuzungen. Besonders unfallrelevant sind stark frequentierte Straßen wie die Münchener Straße (34 Verkehrsunfälle 2021), wo zahlreiche Parkplatzausfahrten und Seitenstraßeneinmündungen vorhanden sind. Petz: „Hier stellen wir vermehrt fest, dass die Radfahrer von den ausfahrenden Fahrzeugen übersehen werden, insbesondere wenn sie den Radweg in falscher Richtung fahren.“ Häufigste Ursache für Radunfälle im Stadtgebiet Ingolstadt ist mit rund 15 Prozent die falsche Nutzung der Fahrbahn/Radwege („Geisterradler“), gefolgt von nicht angepasster Geschwindigkeit mit zwölf Prozent, Alkoholeinwirkung (zehn Prozent) und Missachtung der Vorfahrt/des Vorranges (acht Prozent). Dabei seien in gut der Hälfte der Fälle die Radlerinnen und Radler die Unfallverursacher, sagt der Polizist.