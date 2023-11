Ingolstadt

vor 17 Min.

Arbeitsmarkt in der Region: Azubis dringend gesucht!

Plus Der Trend ist ungebrochen – Auszubildende sind in manchen Bereichen regelrechte Mangelware. Die Bilanz des Ausbildungsjahres 2022/2023 in der Region Ingolstadt.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Einmal im Jahr schaut die Agentur für Arbeit auf die Zahlen des Ausbildungsmarktes. Für die Statistik endet das Ausbildungsjahr am 31. September. Nicht umsonst fand die Pressekonferenz dazu heuer bei der Handwerkskammer (HWK) in Ingolstadt statt, denn dort ist jeder Azubi herzlich willkommen. Der Trend hin zu weiterführenden Schulen und höheren Ausbildungen ist ungebrochen. In manchen Handwerksinnungen fehlt dagegen der Nachwuchs.

Während die Ausbildungsplätze im Vergleich zum Vorjahr leicht zugenommen haben, ging die Zahl der Bewerber und Bewerberinnen sogar ganz leicht zurück. „Nach wie vor gelingt es nicht, die Schere zwischen Angebot und Nachfrage zu schließen“, resümierte Johannes Kolb, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ingolstadt, zum Abschluss des Berufsberatungsjahres 22/23. Umso wichtiger sei es, die Chancen, die eine duale Ausbildung biete, noch deutlicher herauszustellen. „Die Ausbildung bei den Betrieben ist der beste Weg, um die Fachkräfte von Morgen zu gewinnen.“ Auch Dieter Krause, Leiter des Bildungszentrums der HWK in Ingolstadt, brach am Donnerstag eine Lanze für das Handwerk. „Wir würden uns wünschen, dass das akademische Zukunftsmodell bei den Eltern nicht so sehr verankert ist.“ Im Handwerk lasse sich sowohl angestellt als auch selbstständig gutes Geld verdienen. Und so manche Jugendliche oder Jugendlicher könne im Handwerk seine praktischen Fähigkeiten ausleben. Müsse es auf Biegen und Brechen das Gymnasium sein? Das Handwerk biete viele Möglichkeiten für Jungen und Mädchen. Positiv zu vermerken sei, dass Mädchen im Handwerk mehr Fuß fassen. Der Schreinerberuf steche dabei heraus, so Krause. Schlecht bestellt sei es dagegen um die Lebensmittelberufe. Ob Bäcker oder Metzger, Nachwuchs ist nur noch schwierig zu bekommen. Dabei seien diese Berufe ein Stück Kulturgut. „In diesem Bereich müssen wir die Imagearbeit verbessern.“ Echte Rückgänge verzeichnet auch das Maurer- und das Zimmererhandwerk. Aber nicht nur an Bewerbern, sondern momentan auch an Lehrstellen. Grund dafür seien wohl die fast zum Erliegen gekommenen Bautätigkeiten. Im Sanitär-, Heizungs- und Klimabereich würden dagegen mehr Lehrstellen angeboten. Dort spiele die Klimawende und die Umstellung der Heizsysteme eine große Rolle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen