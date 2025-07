Asphaltschneidemaschine gerät in Brand

Ein 35-jähriger Kraftfahrer belud am Donnerstag in Ingolstadt gegen 14.30 Uhr seinen Lastwagen mit einer Asphaltschneidemaschine. Diese wurde lediglich auf die Ladefläche gestellt und nicht gesichert, teilt die Polizei mit. Während der Fahrt kippte die Maschine um und geriet dadurch in Brand. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt löschte die Maschine ab. Es entstand ein Gesamtschaden von 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Für die Löscharbeiten musste die Manchinger Straße komplett gesperrt werden. (AZ)

