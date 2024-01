Attacke vor einem Geschäft: Pitbull beißt einen Terrier tot

Vor einem Geschäft für Tierbedarf hat ein Pitbull einen Terrier angegriffen. Der Hund starb, sein Herrchen wurde verletzt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Zwei Hunde sind am Samstagnachmittag in Ingolstadt aneinandergeraten. Ein Terrier wurde dabei so schwer verletzt, dass er den Angriff nicht überlebte.

Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Vorfall am späten Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr vor einem Geschäft für Tierbedarf an der Neuburger Straße in Ingolstadt ereignet. Der Pitbull hatte sich offenbar von seinem Frauchen losgerissen und den Terrier attackiert.

Der Halter des Terriers wurde bei dem Vorfall in Ingolstadt gebissen

Der Halter des Terriers wollte dazwischengehen und die beiden Hunde trennen, wurde bei dem Versuch nach Auskunft der Polizei aber ebenfalls gebissen. Er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Im Einsatz waren drei Streifenwagen sowie ein Hundeführer. Die Halterin des Pitbulls erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Möglicherweise kommen auf sie auch noch zivilrechtliche Klagen zu. (rilu)

