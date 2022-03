Woche der Ausbildung: Agentur für Arbeit Ingolstadt berät

Es läuft die Woche der Ausbildung. Stellen gibt es mehr als Bewerberinnen und Bewerber. Zur Orientierung gibt es mehrere Angebote, eines jetzt auch auf YouTube.

Es läuft die Woche der Ausbildung. Sie steht unter dem Motto „Mehr Ausbildung wagen!“ Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz sind günstig. Die Zahl der Ausbildungsstellen, welche die Unternehmen der Agentur für Arbeit für das neue Ausbildungsjahr meldeten, übersteigt deutlich die Zahl Bewerberinnen und Bewerber, die einen betrieblichen Ausbildungsplatz suchen.

Vor diesem Hintergrund können sich junge Menschen und ihre Eltern auch in der Woche der Ausbildung von den Vorteilen einer Ausbildung überzeugen, teilt die Agentur für Arbeit in Ingolstadt mit. Berufsberaterinnen und Berufsberater informieren im persönlichen Gespräch oder per Videokommunikation über Berufe und Ausbildungsvoraussetzungen, über die verschiedenen Möglichkeiten, einen anerkannten Berufsabschluss zu erwerben und beantworten Fragen rund um die Ausbildung, Bewerbungen oder Praktika.

Agentur für Arbeit Ingolstadt informiert über Berufsvoraussetzungen

Der Arbeitgeber-Service informiert Ausbildungsverantwortliche in Unternehmen darüber, wie sie mit Hilfe betrieblicher Ausbildung ihren Fachkräftebedarf von morgen sichern können, wie sie sich für Jugendliche als attraktiver Ausbildungsbetrieb präsentieren können und welche Rekrutierungswege geeignet sind, um Auszubildende zu gewinnen. Darüber hinaus werden Fördermöglichkeiten vorgestellt, die dazu beitragen, Ausbildungsverhältnisse zu stabilisieren und Auszubildende erfolgreich zum Berufsabschluss zu führen.

Astrid Kutz, Geschäftsführerin Operativ bei der Arbeitsagentur: „Die Bereitschaft der Unternehmen, Jugendliche auszubilden und ihnen Rüstzeug für den Beruf mitzugeben, ist auch dieses Jahr wieder groß, das Ausbildungsstellenangebot attraktiv und umfangreich. Es ist wichtig, dass die Jugendlichen die sich bietenden Chancen ergreifen und auch in Praktika Einblicke in die Betriebe gewinnen können. Unsere Berufsberaterinnen und Berufsberater begleiten sie in allen Phasen, auch während der Ausbildung und danach.“

Woche der Ausbildung läuft

Die Kontaktaufnahme mit der Berufsberatung ist für die gesamte Region 10 telefonisch möglich unter der Rufnummer 0841/9338-888 oder per Mail an Ingolstadt.Berufsberatung@arbeitsagentur.de. Der Arbeitgeberservice ist erreichbar unter 0841/9338-111 beziehungsweise Ingolstadt.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de.

Die Berufsberatung präsentiert sich ab sofort noch persönlicher mit einem neuen YouTube-Format. Mit interessanten Influencerinnen und Influencern verschiedener Ausbildungsbereiche können junge Menschen live Fragen an die Berufsberatung und ihre Vorbilder rund um die Themen Ausbildung und Studium stellen. Nächste Live Q&A’s sind am Dienstag und Donnerstag, 15. und 17. März, ab 18 Uhr auf YouTube. (nr)

Am Dienstag, 18 Uhr, geht es um „Deine Stärken, deine Zukunft“:

https://youtu.be/lsD1AkA-guM

Am Donnerstag, 18 Uhr, heißt es „Heute Schule, morgen Ausbildung, übermorgen Fachkraft“:

https://youtu.be/BL564U8PCD8