Audi beschleunigt die Vorbereitung auf die Formel 1.

Audi verkündet, dass er sich noch mehr auf die Formel 1 konzentrieren will. Welche Rolle der bisherige Entwicklungs-Chef Oliver Hoffmann und der Standort Neuburg dabei spielen.

Die Aufsichtsräte von Audi und Volkswagen haben die Stärkung des Formel-1-Engagements und die schnellere Vorbereitung auf den Start in der Saison 2026 beschlossen. Dies teilt der Ingolstädter Autobauer am Freitag mit.

Oliver Hoffmann, bisher verantwortlich für den Bereich Technische Entwicklung, übernimmt als Generalbevollmächtigter die Gesamtverantwortung zur Umsetzung des Formel-1-Engagements. Die neugeschaffene Position soll drei Säulen verbinden: die Beteiligung am Schweizer Traditionsrennstall Sauber, die Entwicklung der Power Unit durch die Audi Formula Racing GmbH am Standort Neuburg sowie die strategische Steuerung des Engagements durch die Audi AG. Ziel dieser Bündelung ist neben der erfolgreichen Umsetzung des Formel-1-Projekts die Stärkung der Marke Audi im globalen Umfeld sowie die Sicherstellung eines intensiven Austausches zwischen Motorsport und Serie. Audi plant die vollständige Übernahme der Sauber Holding AG. Hoffmann wird den Vorsitz der Verwaltungsräte aller Sauber Gesellschaften zusätzlich zum Vorsitz der Gesellschafterversammlung der Audi Formula Racing GmbH übernehmen.

Oliver Hoffmann. Foto: Bernhard Huber Munich

"Motorsport und im Speziellen die Formel 1 sind meine große Leidenschaft", sagt Hoffmann. Als Vorstand der Technischen Entwicklung und Verantwortlicher für Audi Sport konnte er bereits Motorsport-Erfolge für die Vier Ringe erzielen, zum Beispiel im Kundensport, in der DTM, in der rein elektrischen Formel E Weltmeisterschaft und in der Rallye Dakar.

Ingolstadt: Hoffmann legt Amt als Audi-Vorstand nieder, Döllner übernimmt technische Entwicklung

Sein Amt als Vorstand der Audi AG legt Hoffmann nieder. Die Leitung der Technischen Entwicklung übernimmt Vorstandsvorsitzender Gernot Döllner. Er wird die Transformation der Technischen Entwicklung weiterführen. Hierzu zählen neben der Verkürzung der Entwicklungszeit der Fokus auf effizientere Strukturen und klare Verantwortlichkeiten, heißt es seitens des Unternehmens. Jörg Schlagbauer, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und Gesamtbetriebsratsvorsitzender, freut sich auf die engere Zusammenarbeit mit Döllner: „Audi muss technologisch flexibel, handlungs- und zukunftsfähig bleiben. Dazu brauchen wir einen klaren Kurs. Vorsprung durch Technik muss unser Anspruch sein. Innovativ und mutig. Das ist jetzt Chefsache.“

Gernot Döllner, Audi-Vorstandsvorsitzender. Foto: Audi AG

Für den Einstieg in die FIA-Formel-1-Meisterschaft 2026 besetzt Audi eine weitere Rolle. Andreas Seidl wird als CEO Audi F1 Team die Verantwortung für die Umsetzung des Audi F1 Projekts sowie die Leitung des Audi F1 Teams übernehmen. Er sagt: "Wir haben einen klaren Fahrplan, wie wir sowohl in Hinwil als auch in Neuburg schnellstmöglich konkurrenzfähig sein wollen. Wir haben ehrgeizige Ziele. Deren Umsetzung ist in vollem Gange.“ Der gebürtige Passauer begann seine Motorsportlaufbahn im Formel-1-Projekt von BMW, wo er auch als Leiter Renneinsatz bei Sauber tätig war. Als Teamchef feierte Seidl mit Porsche zwischen 2015 und 2017 mehrere Weltmeisterschaften und drei Gesamtsiege bei den prestigeträchtigen 24 Stunden von Le Mans. Von 2019 bis 2022 war Seidl Teamchef des McLaren-Formel-1-Teams, bevor er 2023 den CEO-Posten der Sauber Gruppe übernahm. (AZ)

