Audi-Betriebsrätin Rita Beck sitzt im Aufsichtsrat von VW und Cariad

Die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende von Audi, Rita Beck, wurde in den Aufsichtsrat von Volkswagen und der VW-Tochter Cariad berufen.

Rita Beck, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende bei Audi in Ingolstadt, wurde in den Aufsichtsrat von Volkswagen und Cariad berufen. Sie folgt damit auf Peter Mosch, der seine Mandate Ende Dezember 2023 niedergelegt hatte. Bereits seit 1988 engagiert sich Rita Beck in der Arbeitnehmervertretung bei Audi. Die gelernte Werkzeugmacherin ist Mitglied im Betriebsrat Ingolstadt, im Betriebsausschuss, im Gesamtbetriebsrat und im Wirtschaftsausschuss. Seit 2016 ist sie außerdem im Aufsichtsrat von Audi.

Rita Beck vertritt die Interessen der Belegschaft im Aufsichtsrat von VW und Cariad

"Aufgrund ihrer vielfältigen, jahrzehntelangen Tätigkeiten in verschiedenen Gremien der betrieblichen und gewerkschaftlichen Mitbestimmung verfügt Rita Beck über vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Automobilindustrie und Tarifpolitik", heißt es in einer Mitteilung des Audi-Betriebsrats. "Mit ihren beiden neuen Aufsichtsratsmandaten übernimmt sie nun die wichtige Aufgabe, die Interessen der Belegschaft im Kontrollgremium des Mutterkonzerns Volkswagen und der Schwestergesellschaft Cariad zu vertreten." Beck sieht in der aktuellen Umbruchphase zahlreiche Herausforderungen auf den Konzern zukommen: "Jetzt gilt es, Synergien richtig zu nutzen, aber gleichzeitig die Eigenständigkeit der einzelnen Marken nicht zu verlieren."