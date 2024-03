Ingolstadt

Audi-Ergebnisbeteiligung: Ein Facharbeiter bekommt 8840 Euro

Die Mitarbeitenden von Audi in Ingolstadt können sich nicht nur darüber freuen, dass die Vier Ringe in diesem Jahr die Rallye Dakar gewonnen haben. Trotz eines Gewinnrückgangs gibt es auch dieses Jahr wieder eine üppige Prämie.

Im Jahr 2022 hat Audi 7,6 Milliarden Euro verdient - ein Rekord für den Ingolstädter Autobauer. So viel ist es im vergangenen Jahr zwar nicht mehr geworden, dennoch können sich die Mitarbeitenden an den deutschen Standorten angesichts eines 6,3-Milliarden-Euro-Gewinns wieder über eine üppige Prämie freuen. Sie wurde einst ausgehandelt, damit alle Arbeiter und Angestellten finanziell vom Erfolg des Unternehmens profitieren.

Ein Facharbeiter bei Audi erhält eine Prämie in Höhe von 8840 Euro

Wie das Unternehmen im Rahmen der Jahrespressekonferenz am Dienstag mitteilte, erhält ein Facharbeiter im Zwei-Schicht-Betrieb - er wird stets als Vergleichsgröße herangezogen - in diesem Jahr 8840 Euro. Grundlage dafür ist laut Audi die im Tarifvertrag festgelegte Berechnungsformel, die sich unter anderem am operativen Ergebnis orientiert. Zehn Prozent davon werden an die Mitarbeitenden ausgeschüttet.

