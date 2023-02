Audi lädt zu einem Vortrag zur Geschichte der Fahrzeugbeleuchtung ein

Im Museum Mobile in Ingolstadt werden zwei Experten einen Vortrag im Rahmen der Ausstellung "The Speed of Light" halten. So können sich Interessierte anmelden.

Passend zur aktuellen Sonderausstellung "The Speed of Light" lädt Audi Tradition zu einem Vortragsabend ins Audi museum mobile ein. Am Montag, 13. März, werden Michael Hamm und Michael Kruppa die Entwicklung der Fahrzeugbeleuchtung von ihren Anfängen bis in die Gegenwart nachzeichnen und einen Ausblick in die Lichtentwicklung der Zukunft geben. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung erforderlich; Anmeldeschluss ist am 9. März. Im Anschluss an die Vorträge besteht die Möglichkeit, die Sonderausstellung zu besuchen und mit beiden Referenten ins Gespräch zu kommen.

Michael Hamm und Michael Kruppa seien zwei ausgewiesene Experten im Bereich Licht, heißt es in einer Audi-Pressemitteilung. Beide eine nicht nur ihr Vorname, sondern auch die Leidenschaft zum Licht: Michael Hamm war von 2012 bis 2022 Leiter der Entwicklung Scheinwerfer bei Audi. In dieser Zeit konnte er viele Innovationen in die Serie begleiten, wie zum Beispiel den LED- und Matrix-LED-Schein­werfer sowie den Laser als Zusatzfernlicht. Aktuell ist Hamm Lehrbeauftragter für Verkehrslichttechnik an der TU Darmstadt und arbeitet als Journalist. Michael Kruppa ist seit 2013 bei Audi, seit 2016 widmet er sich der Lichtentwicklung: Als Leiter Heckbe­leuchtung entwickelte er gemeinsam mit seinem Team die digitalen OLED-Heckleuchten, welche aus dem Audi-Portfolio nicht mehr wegzudenken sind. Jetzt ist er als Leiter Entwicklung Beleuchtung Front tätig.

Audi Museum Mobile: Das frühe Automobil wurde noch mit Feuer beleuchtet

Mit der Sonderausstellung "The Speed of Light" gibt das Audi museum mobile in Ingolstadt erstmals einen umfassenden Überblick über die Geschichte der Lichtentwicklung in der vielfältigen Produkthistorie der vier Ringe. Die Sonderschau wirft den Blick zurück zu den Anfängen der Fahrzeugbeleuchtung – als das frühe Automobil noch mit Feuer und Flamme erleuchtet wurde. Mit zehn Automobilen zeichnet sie die verschiedenen Epochen der Lichttechnik nach und verdeutlicht anhand weiterer Exponate die Funktion und die Faszination von stetig weiterentwickelten Scheinwerfer- und Heckleuchtentechnologien. "The Speed of Light" ist noch bis zum 4. Juni im Audi museum mobile zu sehen.

Die Anmeldung für den Vortragsabend ist per E-Mail an museum.mobile@audi.de möglich, alternativ telefonisch: 0841/89-34433. Veranstaltungsbeginn ist um 18.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. (AZ)