Audi produziert ab 2024 am Standort Ingolstadt CO2-neutral

Ab dem kommenden Jahr wird im Audi-Werk in Ingolstadt bilanziell CO2-neutral gefertigt. Ein Jahr später soll es dann weltweit so weit sein.

Das Audi Werk Ingolstadt wird ab 1. Januar 2024 bilanziell CO 2 -neutral produzieren. Das teilt das Unternehmen mit. Es wird nach Brüssel (2018) und Győr (2020) das dritte Audi-Werk sein, das bilanziell CO 2 -neutral arbeitet. Hinzu kommt die Fertigung der Audi Modelle R8 und e-tron GT quattro1 in den Böllinger Höfen, die seit 2020 ebenfalls bilanziell CO 2 -neutral ist. Audi hat sich im Rahmen seines Umweltprogramms Mission:Zero das Ziel gesetzt, bis 2025 an allen Standorten weltweit bilanzielle CO 2 -Neutralität zu erreichen. Noch fehlen die Werke in Neckarsulm und San José Chiapa (Mexiko).

Audi produziert in Ingolstadt seinen Strom selbst

Ein vierstufiges Konzept soll helfen, in Ingolstadt CO 2 -neutral zu werden. Zum einen steigert Audi die Energieeffizienz der Standorte. Im Jahr 2022 beispielsweise wurden in Ingolstadt durch Maßnahmen des Energiemanagements mehr als 35.000 Megawattstunden Energie eingespart und CO 2 -Emissionen in Höhe von über 5000 Tonnen vermieden, heißt es vonseiten des Unternehmens. Zusätzlich produziert Audi regenerativen Strom selbst. Im Werk Ingolstadt wurden bisher 23.000 Quadratmeter Photovoltaik installiert, weitere Anlagen sollen folgen.

Auch beim Energieeinkauf berücksichtigt der Autobauer die CO 2 -Bilanz. Für den Bau der Autos bezieht Audi seit Anfang 2012 ausschließlich Grünstrom. Rüdiger Recknagel ist Leiter Umweltschutz für den Audi-Konzern. Er erklärt: „Eine benachbarte Raffinerie sowie die städtische Müllverwertungsanlage versorgen das Stammwerk mit bilanziell CO 2 -neutraler Abwärme. Zusätzlich haben wir uns große Kontingente von Biogas gesichert, um ab 2024 die komplette Wärmeversorgung bilanziell CO 2 -neutral abzudecken.“

Emissionen, die sich nicht vermeiden lassen - laut Audi sind dies höchstens zehn Prozent der ursprünglichen CO 2 -Emissionen - gleicht das Unternehmen über den Kauf von Kompensationszertifikaten aus. Dazu gehören im Falle des Werks Ingolstadt beispielsweise werkinterne Logistikverkehre.

Die Vision von Audi ist ein geschlossener Wasserkreislauf

Die Maßnahmen des Umweltprogramms Mission:Zero umfassen aber nicht nur die CO 2 -Bilanz, sondern auch die Themen Wassernutzung und biologische Vielfalt. Audi hat die Vision, dass Kunststoffe, Wasser und andere Rohstoffe in geschlossenen Kreisläufen immer wieder verwendet werden können. Deshalb hat das Unternehmen in Ingolstadt 2019 ein Betriebswasserversorgungszentrum mit einem Membranbioreaktor eingerichtet, um Wasser effizienter einzusetzen. Ziel von Audi ist es, dass der ökologisch gewichtete Wasserverbrauch an den weltweiten Audi-Produktionsstandorten bis 2035 halbiert wird. Vorbild ist das Werk im mexikanischen San José Chiapa. Es produziert seit 2018 vollständig abwasserfrei.

Zudem engagiert sich der Konzern an allen Standorten für den Schutz biologischer Vielfalt, heißt es in der Pressemitteilung. Zu den größten Maßnahmen in diesem Bereich zählen die naturnah gestalteten Freiflächen des Außenstandortes Münchsmünster: Auf rund 17 Hektar Werkgelände ist ein Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten entstanden.

Auf dem Raffineriegelände ist ein Technologiecampus von Audi entstanden

Künftig will Audi auch vermeiden, für Neubauten weitere Flächen zu versiegeln. Dazu gehört die Nutzung des ehemaligen Raffinerie-Geländes, des Incampus, als Außenstelle des Stammwerks. Dort hat Audi zusammen mit der Stadt Ingolstadt eine 75 Hektar große Industriebrache saniert. 15 Hektar davon sind für Natur und Landschaft ausgewiesen. (AZ)