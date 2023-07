Audi schafft 500 neue Arbeitsplätze

Audi will in Ingolstadt 500 neue Stellen in der Fertigung schaffen. Diese werden für den Produktionsstart des neuen Q6 e-tron benötigt.

Mit der Produktion des Q6 e-tron läuft im Ingolstädter Audi-Werk das erste vollelektrische Auto vom Band. Jetzt sucht Audi 500 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diesen Schritt.

„Mit 500 zusätzlichen Stellen für die Fertigung unseres neuen vollelektrischen Q6 e-tron zeigen wir, dass unser Weg in die Elektromobilität ein Jobmotor ist. Die Elektrifizierung sorgt für hohes Beschäftigungsvolumen, neue Arbeitsplätze und damit mehr Sicherheit an den deutschen Standorten“, wird Audi-Personalvorstand Xavier Ros in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert. Im Bewerbungsprozess wolle Audi auch die in Ingolstadt bereits jetzt tätigen Zeitarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer berücksichtigen.

Audi setzt auch auf die Weiterqualifizierung seiner Mitarbeitenden

Neben Neueinstellungen setzt Audi auch auf die Weiterqualifizierung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Fokus liegt dabei auf interner Weiterentwicklung und Qualifizierung der Mitarbeitenden für neue Aufgaben. Für den Anlauf der Q6 e-tron Baureihe hat Audi in den vergangenen 18 Monaten rund 8300 Mitarbeitende aus der Produktion, der Technischen Entwicklung und dem Vertrieb in Ingolstadt qualifiziert.

Im Rahmen des Stellenaufbaus in der Fertigung sucht Audi neue Mitarbeitende mit einer Metall- beziehungsweise Elektroausbildung und einer entsprechenden Berufserfahrung. Bewerbungen werden ab sofort über die Website entgegengenommen. Die ersten Auswahlgespräche finden am 21. Juli 2023 bei Audi in Ingolstadt statt. Weitere Termine folgen und werden ebenfalls über diese Website bekannt gegeben.

Für die Digitalisierung seiner Modelle baut das Unternehmen zudem seine Software-Kompetenzen kontinuierlich auf. "Die Suche nach Software-Experten für die Technische Entwicklung läuft weiterhin auf Hochtouren", heißt es in der Mitteilung. (AZ)

Lesen Sie dazu auch