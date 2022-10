Audi: Schichtdienst entfällt wieder

Bei Audi muss die Belegschaft erneut auf den Schichtdienst verzichten. Welche Schichten in Ingolstadt wann betroffen sind.

Es gibt wieder Neuigkeiten zur Fahrweise der Produktion von Audi in Ingolstadt. Die Belegschaft wurde im hauseigenen Intranet über eine Anpassung der Produktionsfahrweise am Standort Ingolstadt informiert. Dort heißt es: "Aufgrund der weiterhin angespannten Versorgungssituation ergeben sich Veränderungen in den Fahrweisen."

Audi: Auch im Oktober ist die Produktion eingeschränkt

Dies betrifft folgende Bereiche: Auf der Fertigungslinie 1 (A4/A5) entfallen am 17. und 18. Oktober sowohl die Früh- als auch die Spätschicht. Vom 19. bis 21. Oktober entfällt die Spätschicht. Auf der Fertigungslinie 2 (A3/A4/A5) entfallen am 17. und 18. Oktober die Früh- und die Dauernachtschicht. Vom 19. bis 21. Oktober entfällt die Dauernachtschicht. Die Fertigungslinie 3 (A3/Q2) produziert in der Woche ab 17. Oktober unverändert. In den Gewerken (z.B. Karosseriebau, Lackiererei) kann es zu abweichenden Fahrweisen kommen. (AZ)